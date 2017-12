Ventas minoristas acumulan una baja anual del 1,5%

Las ventas minoristas crecieron 0,4% interanual en noviembre, con "muchos altibajos" en los distintos rubros, de acuerdo con un relevamiento difundido ayer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Con el resultado de noviembre en los once meses de 2017 las ventas minoristas Pymes acumulan una baja anual de 1,5%.

"Hay sectores como construcción, vivienda y automóviles que están canalizado parte del consumo, también se siente el desplazamiento hacia países vecinos y las subas de tasas de interés", detalló Fabián Tarrío, presidente de la entidad.

El informe sostuvo que "noviembre tuvo muchos altibajos. Si bien en octubre parecía que se afirmaba la recuperación, en el siguiente mes la demanda se notó más cauta, con un ritmo de consumo más lento".

El rubro neumáticos registró la mayor caída con una baja de 2,9% y alimentos y bebidas cayó 2%, con un desplazamiento de ventas hacia las grandes superficies comerciales, que tentaron al consumidor con muy buenas promociones, sobre todo en las grandes ciudades.

Como contrapartida, materiales para construcción subió 5%, mientras que indumentaria, calzados y electrodomésticos tuvieron un mes positivo y crecieron 3,3%, 3,2% y 2,6% respectivamente.

En la modalidad online, las ventas se incrementaron 5,1% anual, pero la proporción de comercios que usa esa vía de venta es muy baja. Muchos negocios lanzaron promociones y dieron facilidades de pagos que se sumaron al Ahora 12 y a las 12 Cuotas, en ciudades de frontera del acuerdo Came-Atacyc.

Para fin de año, los empresarios mantienen buenas expectativas, pero hay alerta por la apertura de los cruces internacionales, como el Paso de Agua Negra que une Chile con San Juan, , que abre en los próximos días. Se estima que en 2017 viajaron 3,7 millones de turistas al país trasandino, 26% más que en 2016 y en la mayoría de los casos con el objetivo de realizar compras, concluyó Came.

El consumo minorista corriente también se vio afectado por las subas de tasas de interés que está restando dinero disponible al comprador, la mayor demanda de autos y el aumento en las decisiones de ahorro de muchas familias para acceder a los créditos hipotecarios.