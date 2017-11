Día de la Militancia con apoyo a Boudou y Julio De Vido

El ex vicepresidente Amado Boudou recibió ayer al mediodía el apoyo y un abrazo simbólico de referentes y militantes del kirchnerismo que, aprovechando el Día de la Militancia, fueron hasta el penal de Ezeiza para visitarlo a dos semanas de su detención por presunto enriquecimiento ilícito.

La decana de la Facultad de Periodismo de La Plata y legisladora provincial por el FpV, Florencia Saintout, fue quien se encargó de compartir la visita a través de sus redes sociales.

“#Ahora en el #DíaDelMilitante, llegamos al penal de Ezeiza a abrazar al compañero Amado y a repudiar vivir en un país con persecución y presos políticos. #ArgentinaSinEstadodeDerecho”, dice el mensaje que estuvo acompañado por una foto en la que se la ve a ella junto a Mariano Recalde y Martín Sabbatella en las afueras del Complejo Penitenciario Federal en el que están alojados, además de Boudou, otros funcionarios y empresarios ligados al kirchnerismo.

Asimismo, diputados del Frente para la Victoria recordaron el Día de la Militancia frente a la cárcel de Marcos Paz, a donde concurrieron para manifestar “su solidaridad” con el ex ministro Julio De Vido.

El jefe de la bancada del Frente de la Victoria, Héctor Recalde, junto con sus pares Juliana Di Tulio, Edgardo Depetri, Adrián Grana, Andrés Larroque, Teresa García, Eduardo “Wado” de Pedro y Luana Volnovich, fueron hasta el penal de Marcos Paz para visitar a De Vido, pero no pudieron ingresar porque necesitaban un permiso especial.