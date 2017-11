Vandenbroele ingresó al programa de protección de testigos y arrepentidos

Alejandro Vandenbroele, considerado testaferro del exvicepresidente Amado Boudou, ingresó ayer al Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación. Lo hizo tras reunirse en la fiscalía federal N° 1 a cargo de Jorge Di Lello. Tras el pedido del acusado, el juez federal Ariel Lijo le hizo lugar. Por ende, desde la tarde de ayer, Vandenbroele es oficialmente un arrepentido.

En esa fiscalía están radicadas las causas en las que Vandenbroele está imputado: el caso Ciccone, la asociación ilícita por la que fueron detenidos Boudou y José María Núñez Carmona hace unos días, y el negocio entre la empresa The Old Fund y la provincia de Formosa. El juez a cargo de esos expedientes es Lijo quien el 3 de noviembre pasado ordenó la detención del exvicepresidente y de Núñez Carmona.

La visita de Vandenbroele a Di Lello -fuera del horario de Tribunales- tuvo como objetivo iniciar una negociación para declarar como arrepentido, algo que se concretó luego de unos trámites.

Hace unos meses había trascendido que Vandenbroele se había contactado con funcionarios del gobierno nacional para llegar a un acuerdo y aportar información en los expedientes.

Aquella situación quedó en el olvido porque -aseguran en Tribunales- Vandenbroele recibió amenazas. Diez días después de la detención de Boudou y Núñez Carmona, Vandenbroele se presentó ente el fiscal Di Lello.

Luego de pasar a ser un arrepentido, Vandenbroele quedó custodiado por la Policía Federal Argentina.

En el marco del juicio por el salvataje de Ciccone, Boudou había ratificado días atrás que no conocía a Vandenbroele, mientras que Laura Muñoz, ex esposa del empresario, declaró que él “trabajaba para el entonces ministro de Economía” y que su intermediario era José María Núñez Carmona, íntimo amigo del ex funcionario.

“Me dijo que trabajaba para Boudou y que el nexo era Núñez Carmona y que estaban haciendo un negocio con la provincia de Formosa y que debía armar unas sociedades”, señaló la semana pasada la mujer ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) en la Sala Amia de los tribunales de Comodoro Py.

La declaración de Muñoz es en referencia al contrato por el pago de la deuda provincial que Formosa tenía con el Estado Nacional y por el cual The Old Fund, propiedad de Vanderbroele y que luego adquiriera Ciccone, cobró una comisión millonaria por consultoría en esa operación.

Apenas se enteró de los rumores sobre la decisión de Vanderbroele, la semana pasada, José María Núñez Carmona no se mostró sorprendido. “Alejandro va a escupir para arriba”, dicen en su entorno. El amigo de Boudou cree por estas horas que Vandenbroele se “asustó” a partir de las detenciones ordenadas por el juez Ariel Lijo. El testimonio de Vandenbroele complicaría a un empresario y a funcionarios de la provincia de Formosa involucrados en la trama. La cadena de responsabilidades termina en el gobernador Gildo Insfrán.