Boudou reclamó cambios estructurales y lanzó criticas al ministro Guzmán

El exvicepresidente Amado Boudou fue ayer lapidario con el ministro de Economía, Martín Guzmán, al considerar que su desempeño al frente de la cartera "es malo", y así sumó su voz al coro kirchnerista que viene demoliendo pública y sistemáticamente la figura del hombre fuerte del Palacio de Hacienda, a quien hacen responsable de la falta de resultados en el plano económico.

En declaraciones radiales, el ex ministro de Economía durante el primer mandato presidencial de Cristina Kirchner, explicó que "sin cambios estructurales es difícil que se avance" en soluciones reales a los graves problemas de la economía.

En sintonía con los misiles enviados en la última semana por el líder camporista Andrés "Cuervo" Larroque, y luego por Cristina Kirchner en su ponencia magistral de El Chaco, Boudou explicó que un crecimiento de la actividad económica sin redistribución de esa nueva riqueza no alcanza para dar soluciones a las necesidades populares.

"Tenés 10 puntos de crecimiento y sacaste solo el 4% de la pobreza. Esto pasa porque en la base del modelo hay un problema distributivo", manifestó el referente de Soberanxs, fuerza política kirchnerista que lidera junto a figuras como Gabriel Mariotto, Fernanda Vallejos y Alicia Castro.

Boudou, quien sostiene que para avanzar en respuestas a las demandas insatisfechas es necesario confrontar con el poder real y no únicamente buscar consensos, cuestionó duramente la asistencia de Guzmán a un cónclave convocado por los empresarios más encumbrados del país en el distinguido hotel Llao Llao de Bariloche.

Un eje de las críticas del ex vicepresidente a la gestión de Guzmán fue la política tarifaria, en momentos en que el actual ministro de Economía busca que se aprueben incrementos en los precios de la energía, en base a un esquema de segmentación.

La revisión de los subsidios a la energía y la suba de las tarifas es una de las condiciones que negoció Guzmán para destrabar el acuerdo de refinanciación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), convenio que en su momento el kirchnerismo cuestionó duramente y votó en contra en ambas cámaras del Congreso nacional".

"¿Te parece que en la Argentina no han crecido demasiado los precios de las tarifas en tiempo de (Mauricio) Macri para que hoy estemos discutiendo si las tenemos que aumentar o no? La segmentación es un Caballo de Troya", señaló el ex funcionario kirchnerista.

Días atrás, Boudou ya había sido implacable en su crítica a Guzmán en la presentación de Soberanxs en Rosario, al señalar que no le daba "ninguna alegría que al ministro de Economía le tomen examen los dueños del sistema"."Ese no era un acto institucional, no era diálogo. Era un grupo de poder tomándole examen a la política, es pensar el sistema económico y social argentino por fuera de la democracia", había sumado.

En su exposición, Boudou lamentó que pese a haberse "triplicado la productividad del trabajo" los salarios estén "estancados", toda una señal de que "alguien se está llevando esa diferencia". Sin mencionarlo, también aludió negativamente a Guzmán por el acuerdo con el FMI: "Además de ser un mal acuerdo, se monta sobre una dinámica inflacionaria, al que se sumó altas tasas de interés, una inflación atada al dólar y que aumenten las tarifas".