En el Gobierno destacan "el valor de que todos seamos iguales ante la ley"

El Jefe de Gabinete Marcos Peña se refirió a la detención del ex vicepresidente Amado Boudou y destacó la igualdad de los ciudadanos ante la ley. "El Gobierno toma con mucha prudencia el tema. Es muy importante en este momento, con todos estos temas, que nos acostumbremos a tener que aprender que el Poder Judicial es un poder independiente", remarcó Peña.

Boudou fue detenido en su departamento de la zona de Puerto Madero tras la decisión del juez federal Ariel Lijo, quien sostuvo que, a pesar de estar a derecho, el imputado puede tener contactos que le permitan eludir a la Justicia. Tras la detención, el mismo Boudou calificó la medida de "ilegal y arbitraria" en el acta de su posterior declaración indagatoria.

En ese marco, Peña indicó que "el valor positivo (de la detención) es que seamos todos iguales ante la ley, que no haya impunidad para nadie ni sospecha de impunidad para nadie".

En contraposición, el ex secretario general de Presidencia, Oscar Parrilli, sostuvo que la detención del ex vicepresidente Amado Boudou representa "una aberración jurídica y viola el estado de derecho" y es además "un claro mensaje mafioso de disciplinamiento político" a todos los sectores. "Pasan por encima de todas las leyes, la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las pruebas del expediente", afirmó Parrilli.

El ex funcionario kirchnerista acusó al presidente Mauricio Macri de "utilizar a un gran sector de jueces para perseguir a dirigentes políticos, diputados, senadores, gremiales para que se subordinen a la obediencia debida", y lograr "la aprobación de leyes que están intentando implementar".

Otras voces

El ex vicepresidente Julio Cobos calificó como de gran "impacto institucional" la detención del ex vicepresidente Amado Boudou.

Por su parte, la diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer, destacó que con la detención del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, la justicia "va subiendo en responsabilidades" en cuanto a los roles de los ex funcionarios del kirchnerismo detenidos, y advirtió que "los argentinos necesitamos más que show, condenas".

En tanto, Aníbal Fernández, fiel a su estilo verborrágico, advirtió que “yo no me voy a callar", y agregó que “estoy buscando que los dirigentes de mi partido dejen de hacerse los pelotudos y pongan la cara de una vez por todas por los que laburaron y se rompieron el lomo y defendieron a capa y espada lo que correspondía", soltó el ex funcionario. "¿Sabés quién fue el primero al que dejaron solo? ¡A mí!", planteó.