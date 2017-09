Ventas minoristas cayeron 0,3% en agosto, según la Came

ACTIVIDAD COMERCIAL

Las ventas de los comercios minoristas, medidas en cantidades, cayeron en agosto 0,3% en relación a igual mes del año anterior y acumularon en ocho meses una baja de 2,6% interanual, según un sondeo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

"En la comparación con julio, el declive fue de 8,7% aunque se debe básicamente a factores estacionales ya que se compara contra un mes donde el consumo habitualmente salta de la mano del aguinaldo y las vacaciones", señaló la entidad.

El informe destacó además que de "los 18 rubros que componen la canasta minorista relevados, hubo 6 con alza anuales, la mayor cantidad desde diciembre de 2015". Los sectores que registraron en agosto los aumentos de ventas más significativos en la comparación interanual fueron Perfumería y Cosmética (+2,9 %); Jugueterías (+2,5 %); y Materiales para la construcción (+2,5%).

En cambio, siguieron verificando derrumbes anuales fuertes los rubros Marroquinería (-2,9%) y Calzados(-2,8%).

El presidente de la Came, Fabián Tarrío, evaluó que "lentamente y con comportamiento dispar el comercio comienza a moverse con más entusiasmo", y manifestó que los empresarios esperan "que 2017 pueda finalizar con la actividad comercial en alza".

La entidad sostuvo que "con descuentos muy agresivos, los negocios de casi todos los rubros salieron a la caza de compradores", y señaló que en Indumentaria y Textil "fue donde más se vieron las rebajas, se aplicaron promociones 2x1, 3x2 en productos como jeans, sacos, remeras, tapados, que tuvieron buenos resultados".

El análisis planteó que "en las ciudades de frontera, el acuerdo entre Came y Atacyc para dar financiamiento sin interés ayudó a movilizar las ventas en 77 ciudades golpeadas por la competencia de países como Chile y Paraguay, pero los viajes de argentinos a comprar a esos países siguen activos". "En lugares como Bariloche, muchos comercios sintieron ese efecto", afirmó.

El resultado de las ventas en volúmenes físicos de los comercios minoristas en agosto frente a igual mes del año anterior, por rubros, fue el siguiente: Alimentos y Bebidas (+0,7 pct); Bazar y Regalos (-1,2 pct); Bijouterie (-1,4 pct); Calzados (-2,8 pct); Deportes (+0,8 pct); Electrodomésticos y artículos electrónicos (-1,1 pct); Farmacias (-0,6 pct); Ferretería y materiales eléctricos (-1,0 pct); Golosinas (+0,1 pct); Joyería y Relojería (-2,5 pct); Juguetería (+2,5 pct); Marroquinería (-2,9 pct); Materiales para la construcción(+2,5 pct); Muebles de Oficina y del Hogar (+0,2 pct); Neumáticos (-1,5 pct); Perfumerías (+2,9 pct); Textil - Blanco (-2,0 pct); y en Textil-Indumentaria (-1 pct).