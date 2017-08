Cristina Kirchner: "Un voto a Unidad Ciudadana es el límite para este Gobierno"

La ex presidenta y candidata a senadora, Cristina Fernández de Kirchner, manifestó este viernes que "un voto a Unidad Ciudadana puede y debe ser el límite para este Gobierno".



"El domingo es un día muy importante, vos sabés lo que está pasando, yo no te lo voy a explicar. Lo vivís, lo sufrís y si vos no lo vivís ni sufrís, sabés de gente que sí", indicó en un mensaje difundido en las redes sociales antes del inicio de la veda.



"Por eso te pido que cuando vayas a votar mires a tu alrededor también y escuches lo que está pasando. Hay millones de compatriotas que están en graves y severos problemas porque perdieron el trabajo, tienen temor a perderlo, no llegan a fin de mes o porque su salario no les permite comprar la comida, los remedios o pagar la luz, el gas y el agua", añadió.



"Este domingo un voto de Unidad Ciudada puede ser el límite, debe ser el límite para este Gobierno y te pido que lo pienses, que lo reflexiones junto a tu familia", concluyó el mensaje de 56 segundos de duración.