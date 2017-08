Los discursos del cierre de campaña: cuáles fueron las palabras más usadas por los candidatos

A horas de comenzar la veda electoral y en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, los precandidatos a senador de los cinco principales espacios políticos coincidieron en el uso de palabras como “gente”, “Argentina” y “gobierno” durante los discursos de cierre de la campaña electoral para las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias.



Télam analizó y procesó las distintas variables de los mensajes de Florencio Randazzo de Cumplir, Esteban Bullrich de Cambiemos, Cristina Fernández de Kirchner de Unidad Ciudadana, Sergio Massa de 1País y Néstor Pitrola del Frente de Izquierda para encontrar las similitudes y particularidades.



La "nube de palabras" de cada candidato da cuenta de varias particularidades. “Gobierno”, “compañeros” y “compañeras” y el nombre de su espacio, “Cumplir”, fueron los términos más usados por Randazzo. La ex mandataria dijo 11 veces la palabra "gente" y solo una vez se refirió al "pueblo". Bullrich evocó en seis oportunidades a María Eugenia Vidal y conjugó el verbo "aflojar" más de una decena de veces en referencia al slogan del último tramo de la campaña, "no vamos a aflojar". Massa, por su parte, usó la tríada "gente", "Argentina" y "gobierno", pero multiplicó “propuestas”, “pymes” e “impuestos” . Pitrola eligió diferenciarse: evitó usar “gente” y se valió de términos que no aparecieron en los otros mensajes como “ajuste”, “clase”, “unidad” y “lucha”.



El cierre de la ex presidenta fue el más extenso con 28 minutos y 2.795 palabras mientras que para Bullrich y Pitrola bastaron 9. Todos eligieron un tema musical para animar el acto, menos el precandidato de la izquierda, que prefirió solo los tradicionales aplausos.