Odebrecht: piden indagar a De Vido por supuesto pago de sobornos

OBRA PÚBLICA

El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer la declaración indagatoria del ex ministro de Planificación kirchnerista y actual diputado nacional, Julio De Vido, en una causa vinculada al pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en la Argentina. En esta causa se investigan las presuntas coimas que pagó la constructora de Brasil para acceder a obras de ampliación de gasoductos. El fiscal incluyó en el requerimiento que presentó ante Rafecas a otros 15 imputados, entre ellos, ex funcionarios, ejecutivos y empresarios. Delgado los acusó de supuestos delitos de "defraudación contra la administración" y "negociaciones incompatibles con la función pública".

Tras ser ratificado en su banca de diputado, el futuro judicial del ex ministro kirchnerista se complicó durante las últimas horas. El lunes, el fiscal Delgado pidió la elevación a juicio del caso en su contra por sobreprecios en la compra de vagones a España y a Portugal, un caso por el que De Vido fue procesado hace un año.