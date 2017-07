Ordenaron la intervención del hotel Alto Calafate

JUSTICIA

El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer una veeduría jurídico contable sobre las sociedades Hotesur, Valle Mitre e Idea, administradoras de hoteles de la familia Kirchner, en la causa que investiga supuesto lavado de activos mediante falsas contrataciones a empresarios beneficiados con la obra pública en el kirchnerismo.

Además, el magistrado inhibió los bienes de Valle Mitre e Idea, y dictó la prohibición de innovar en la composición accionaria de las tres empresas y de distribuir dividendos, según la resolución.

En la causa está a estudio un pedido de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques para citar a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia, al socio comercial de la familia Osvaldo Sanfelice y al detenido empresario Lázaro Báez, entre otros.

Mientras analiza esa resolución, Ercolini dispuso medidas para que -por un lapso de seis meses- los veedores determinen "el estado de los bienes que poseen las empresas en cuestión, y los pormenores de los negocios y actividades que aquéllas realicen; medidas que le permitirán al suscripto tener un conocimiento acabado sobre el funcionamiento de las firmas, sin interferir en su administración", explicó, al aclarar que se trata de veedores “informantes”.

“Lo que aquí se decreta, resulta de razonabilidad suficiente para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir, en definitiva, el producido o provecho del delito bajo pesquisa", consideró el juez, que por otra parte no hizo lugar a la totalidad de las medidas que habían sido pedidas por los fiscales. Estos habían pedido una intervención total de las sociedades, incluido el manejo de sus fondos.

Los veedores deberán además "vigilar la conservación del activo y cuidar que los bienes que posean no sufran deterioro o menoscabo y comprobar entradas y gastos, y toda irregularidad que adviertan en la administración, para lo cual deberá dar cuenta de sus observaciones mensualmente a este tribunal”.