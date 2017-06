Por primera vez en 15 meses creció la industria

MAYO

La industria creció durante mayo el 2,7% en relación con igual mes del año pasado, y quebró así una racha de 15 meses de caídas interanuales, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La actividad industrial en su comparación interanual no reflejaba crecimiento desde enero de 2016, según los datos estadísticos del Indec.

El aumento del 2,7% en la Industria estuvo impulsada por un alza del 17,4% en la producción automotriz, 4% en neumáticos, del 11,6% en la Industria Metalmecánica y 6,2% en Manufacturas de Plásticos,

A eso se le sumo un alza del 4% en la producción de acero crudo, una alza vinculada al mayor nivel de actividad de la construcción, y del 0,5% en aluminio.

Justamente la producción de minerales "no metálicos", los vinculados a la construcción, mostró una suba del 6,1% de Cemento, 5,3% en "Otros Materiales", pero una baja del 12.6% en Vidrio.

También la Industria alimenticia presentó alzas en casi todos sus componentes, excepto la producción de lácteos que bajó el 1,5% en términos interanuales.

Por el lado de las bajas se anotó un nuevo retroceso, esta vez del 0,4% en la producción de petroleo, que acumuló una pérdida del 2,7% , las editoriales e imprentas el 11,9% y 7,7% respectivamente, y los textiles 13,3% y 17,9%.

El Indec también realizó, como es habitual, su encuesta cualitativa de expectativas, entre los empresarios en la que el 36,6% de las empresas prevé un aumento hasta agosto de la demanda interna contra un 13 % que anticipa una baja, mientras que el restante 50,4% anticipa un ritmo estable.

Entre las firmas exportadoras, 59,0% de las empresas consultadas estima un ritmo estable en sus ventas hasta agosto, 26,6% prevé una suba y 14,4% opina que disminuirán.

En tanto, el 63,2% de las empresas consultadas por el indec anticipó un ritmo estable en sus importaciones de insumos, 27,1% vislumbró un crecimiento y el 9,7% prevé una baja.

Con esta suba del 2,7% la industria recortó la baja acumulada entre enero y mayo al 1,7%, en tanto que la construcción, con la suba del 10,3% llevó la suba anual al 5,1%.

La cantidad de puestos de trabajo ascendió a 424.177 en abril, un 0,3% por debajo de marzo, pero un 6,3% por sobre los de igual mes del año pasado.

Entre los empresarios que se dedican a la construcción de obra pública, el 61,6% asegura que la actividad continuará creciendo hasta agosto, contra un 5,1% que anticipa una merma, y un 33,3% de los encuestados que no prevé mayores variantes.