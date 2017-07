Mauricio Macri lanzó la campaña con gobernadores y candidatos de Cambiemos

PASO 2017

El presidente Mauricio Macri encabezó ayer el cierre de un encuentro nacional de Cambiemos con el que se lanzó la campaña del oficialismo para las elecciones de medio término en todo el país. Gobernadores, ministros y candidatos confluyeron en torno a un mensaje delineado por el asesor Jaime Durán Barba y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Los estrategas principales de la campaña de Cambiemos, Peña y Durán Barba, reunieron a todos los candidatos a legisladores nacionales en el predio de Parque Norte y les pidieron "renovar la esperanza" así como mensajes "claros y contundentes", al tiempo que expresaron su confianza por los resultados ante un escenario en el que la derrota es vista como "muy poco probable".

Funcionarios del gabinete nacional, algunos gobernadores y todos los postulantes a diputados y senadores nacionales se congregaron desde las 14 en uno de los salones de Parque Norte, en donde los discursos centrales para marcar los lineamientos principales del discurso de campaña estuvieron a cargo del jefe de Gabinete y del asesor presidencial.

Según informaron participantes del cónclave a puertas cerradas -unos 80 dirigentes sentados en forma cuadrangular sin cabecera- Peña dijo que Argentina es "un país paradójico en el mundo por la brecha que tenemos entre lo que somos y lo que podemos ser".

"Cambiemos compite contra sí mismo. Estamos llamados a renovar la esperanza. Nuestros rivales quieren igualar para abajo. Han cambiado de nombres (en alusión al frente Unidad Ciudadana que ahora adoptó Cristina) pero sabemos contra quién estamos compitiendo", aseveró Peña, quien enfatizó: "En estas elecciones, el candidato es el equipo".

Por su parte, Durán Barba exhibió su optimismo: "Es muy poco probable que Cambiemos pierda. Hay que transmitir que el cambio es posible, y que le va a llegar a todos. No debemos querer convencer a los periodistas. Tenemos que hablar para la gente, ni para periodistas ni para adversarios. No hay que intentar convencer a quienes están convencidos de votar al kirchnerismo", enfatizó.

Además, el asesor ecuatoriano le pidió a los candidatos que ante cada actividad proselitista "se pregunten si eso conseguirá votos" y que brinden "respuestas claras y contundentes. No hay que mentir, porque siempre aunque sea inconscientemente te terminás delatando”.