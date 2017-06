La Junta del PJ rechazó las listas de Ishii y Ottavis

PASO

La Junta Electoral del PJ bonaerense rechazó por problemas formales las listas impulsadas por el dirigente José Ottavis y la que encabezaba el abogado Fernando Burlando.

Según trascendió, la decisión afectó a las listas por falta de documentación y avales.

"Desde hace varios días, muchas y variadas trabas burocráticas se fueron manifestando e hicieron que se demorara la presentación ante la Junta. Todo esto para dejarnos fuera de la contienda electoral prevista para las Paso", advirtió Ottavis.

El diputado provincial dejó trascender que en las próximas horas apelará la resolución ante la justicia electoral, que de mantenerse haría que el ex ministro Florencio Randazzo, no tendría competencia en la Paso para senador.

Ottavis cuestionó al sector encabezado por Randazzo al indicar que "borra con el codo lo que escribe con la mano".

El abogado Burlando se había presentado como parte de la lista "Lealtad y Dignidad". El letrado encabezaba la lista de diputados nacionales de la lista que conduce el intendente de José C. Paz, Mario Ishii y que lleva como candidato a senador nacional a su jefe de Gabinete, Gaston Yañez.