Anses estimó que en julio los estudiantes cobrarán el plan Progresar no percibido

El pago incluirá el retroactivo de mayo, según informó un comunicado.



El organismo precisó que en estos días el Ministerio de Educación de la Nación volvió a requerir a las provincias y las instituciones terciarias y universidades "la verificación de los requisitos académicos de los alumnos a los que se identificó como no-informados" como la regularidad educativa y que son necesarios para el cobro del Progresar.

La Anses detalló que habilitará la vía del reclamo individual para aquellos estudiantes que, tras esta verificación, continúen como no informados.



En la Universidad Nacional del Sur, el secretario de Bienestar Estudiantil, Agustín D Alessandro, indicó que no era responsabilidad de esa casa de estudios el no pago de las becas ya que habían enviado toda la información a la Anses y que unos 1.100 jóvenes habían dejado de percibir en esa universidad la asignación.



Emilia Lunge, coordinadora del programa en Misiones, destacó que “este mes se encontraron afectadas por la suspensión de la Dirección de Control de Procesos 15.422 becas”. En todos los casos, “son chicos del terciario y universitarios a los que no se le llegó a certificar escolaridad”.

Esta irregularidad, explicó Lunge, "se debe a dos razones: por un lado, los chicos no se volvieron a inscribir. Todos los años hay que volver a hacerlo para seguir percibiendo. También hay que certificar escolaridad, de lo que -en el caso de los estudiantes de nivel terciario y universitario- se encargan las instituciones educativas”.



El organismo recordó que cada uno de los estudiantes de nivel primario, secundario, modalidad especial y FINES, "debe acreditar mediante el formulario PS.2.68 la escolaridad correspondiente al período agosto-diciembre de 2016".



Y que este formulario "debe estar completo con los datos personales de cada alumno y firmado y sellado por la institución a la cual concurrió el año pasado".



En este sentido explicó que la presentación del formulario puede hacerse por Internet, ingresándolo a través de la página web www.progresar.anses.gob.ar.

También en forma personal en las oficinas de la ANSES, previa solicitud de turno en www.anses.gob.ar y se tomará como fecha de presentación la fecha del turno.



Anses indicó que para más información sobre la presentación del formulario o acreditación del nivel superior, los interesados pueden enviar un correo electrónico a progresar@anses.gov.ar o llamar al número gratuito 130.