Marijuan imputó a tres ex directores del Incaa

FISCAL

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó y pidió abrir una investigación en relación a tres ex presidentes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), entre ellos la diputada nacional Liliana Mazure, y al ex rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) Pablo Rovito, a raíz de una denuncia por supuestos hechos de corrupción presentada por la Oficina Anticorrupción (OA).

Marijuan imputó a Mazure y a los también ex presidentes del Incaa María Lucrecia Cardoso y Alejandro Cacetta, además del ex gerente de administración Raúl Segui y a Rovito, quien además de haber estado a cargo de la escuela dependiente del instituto del cine es socio de la firma “Grupo Aleph SA”, según el dictamen entregado al juez federal Daniel Rafecas.

Al mismo tiempo, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de dos ex titulares del Incaa durante los gobiernos kirchneristas, Liliana Mazure y María Lucrecia Cardoso, en una causa en la que se investigan designaciones en ese organismo pese a no reunir los requisitos legales.