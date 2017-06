Atacaron a golpes al abogado de Cristina Fernández de Kirchner

DALBON

El abogado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, fue dado de alta luego de haber sufrido ayer a la madrugada una golpiza de parte de un taxista, tras lo cual había quedado internado en la clínica Finochietto.

El letrado sufrió la agresión de parte del conductor del vehículo luego de que este lo reconociera como defensor de la ex presidenta, según informaron ayer Crónica TV y C5N, en tanto que el primero de estos medios, difundió fotos de Dalbón en una camilla del hospital.

El abogado tomó el vehículo en la intersección de las calles Rodríguez Peña y la Avenida Las Heras, en la madrugada de hoy con destino hacia la avenida Córdoba y Talcahuano.

Tras reconocerlo, el taxista habría detenido el vehículo y habría bajado a golpes a Dalbón, los que le generaron contusiones en el rostro y heridas diversas, por lo que se le debió colocar un cuello ortopédico. En tanto, Adrián Carpineta, del Same, confirmó la llamada de pedido de auxilio, y dijo que “a las dos de la mañana, la ambulancia fue enviada”.