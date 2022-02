La soja, en alza: En el nivel más alto desde junio de 2021

El precio internacional de la soja saltó 11,5 dólares y se ubicó en el nivel más alto desde junio pasado. Así alcanzó un nuevo máximo ante la incertidumbre sobre la producción sudamericana. En el mercado de Chicago cerró la jornada a U$S 582,3, impulsada por las dificultades climáticas de la región.

Nuevos recortes en las estimaciones de producción de la región en medio de una profunda sequía, impulsan a los precios. Una buena razón para que el Gobierno pueda hacerse de más dólares por las exportaciones argentinas. Además, las preocupaciones acerca de la calidad de los granos brasileños también contribuyen a la inercia alcista, ya que las persistentes lluvias en la región del Mato Grosso están causando una elevada humedad en los granos de oleaginosa cosechados.

Los contratos con vencimiento en marzo del presente año, sus valores aumentaron U$S 11,50 y la tonelada cotizó a U$S 582,3, como consecuencia que continúa la preocupación sobre los suministros de América del Sur, con Brasil y Argentina en medio de una profunda sequía, frente a una alta demanda por parte de China.

En el terreno de los cereales, los precios del maíz del contrato con vencimiento en marzo próximo subieron U$S 5,81 y la tonelada cotizó a U$S 250,10 impulsados por un recorte en las estimaciones de cosecha del cereal también en Sudamérica, ante un clima adverso. Y en el caso del trigo, los precios del contrato con vencimiento en el tercer mes del año aumentaron U$S 2,02 y la tonelada se paga U$S 282,44, por una rueda de compras técnicas y de oportunidad por parte de los fondos de inversión.

La suba del precio internacional de la soja y sus subproductos, principal complejo exportador de la Argentina marcó enero del 2022. En solo un mes y algunos días, el valor del contrato de marzo en el mercado de Chicago, de referencia mundial, aumentó casi un 15%.

A todo esto, el aumento de los precios significa un aumento del valor de la cosecha y de las exportaciones. Consideran que teniendo en cuenta las 7 millones de toneladas que restan comercializarse de la campaña 2020/21 y las 35 millones de toneladas que podrían estar disponibles en los próximos meses, con el ingreso de la nueva cosecha, ya sea en forma de harina, aceite o grano, las exportaciones del complejo podrían revalorizarse unos U$S 2.800 millones por sobre lo que se esperaba a principios de enero.

