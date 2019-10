El campo no quiere más retenciones

En ese contexto, las retenciones a las exportaciones de los productos agropecuarios retornan al centro de la escena y, frente a la posibilidad de un aumento de los porcentajes, la dirigencia rural de toda la zona pide que definitivamente se ponga término a este tributo.

El campo y la política viven momentos diferentes. Mientras los productores se encuentran en plena etapa de siembra de granos gruesos, cultivos que pueden reportar rentabilidad para los chacareros y divisas para el país, la dirigencia ingresa en el último tramo de la campaña electoral y los candidatos formulan promesas con la intención de cosechar los votos de la ciudadanía.

Dentro de ese panorama, con la incógnita sobre el resultado que pueden arrojar las urnas, pero con la firme presunción de que puede ocurrir un cambio de gobierno tanto en el orden nacional como en el provincial, el sector rural vuelve a interrogarse sobre qué sucederá el día después del 10 de diciembre, con temas cruciales para el sector.

La política agropecuaria, las medidas económicas que podrían llegar a aplicarse y la cuestión impositiva, sobre todo la que está vinculada con las retenciones a las exportaciones, son temas que el actual presidente, Mauricio Macri, y el principal candidato opositor y más votado en las PASO, Alberto Fernández, eluden sistemáticamente, sin brindar definiciones precisas.

En ese contexto de incertidumbre, autoridades de las sociedades rurales de Junín, Lincoln, Vedia y Rojas, la titular de la Federación Agraria de Junín y el delegado de Renatre, expresaron inquietud por un posible aumento de las retenciones y reclamaron que los candidatos se pronuncien sobre sus programas de gobierno hacia el campo.

Un tema repetido

El tema de las retenciones a las exportaciones agropecuarias sigue siendo la principal preocupación de los productores. El esquema actual establece que quedan en manos fiscales $ 4 por dólar exportado, para exportaciones primarias, y de $ 3 para aquellas con valor agregado. Y si bien el año pasado se hicieron los últimos cambios, existe temor a que se aplique un aumento sobre esos valores.

Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín, consideró que “hay que ser cautos porque si bien se habla, no hay nada en concreto. Sí se vislumbra que puede llegar a haber un aumento en el trigo, en el maíz y en la soja”. En esa línea, agregó que “lógicamente no queremos más aumentos de retenciones. Además, para nosotros no sería solo eso, porque tenemos ingresos brutos, ganancias, bienes personales, inmobiliario, inmobiliario complementario, red vial, una carga impositiva muy fuerte”.

Frederking reconoció la preocupación del sector, aunque advirtió: “Como argentinos estamos un poco acostumbrados y también como sector, porque no sería la primera vez que el campo sufre estos cambios, que generalmente en otros países no pasan. Es por eso que estamos preocupados, porque somos el sector que se utiliza para recaudar cada vez que hay dificultades”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego consideró que no hay nada certero respecto de una suba del impuesto, pero si así fuera, “sería un golpe bajo para el sector, en un momento en que se está sembrando maíz, apostando a la siembra de gruesa, se han comprado las semillas. Sería un problema volver para atrás. Esto significaría hacer un cambio de estrategia muy costoso. Tal vez me equivoque, pero en estos momentos veo difícil un cambio de retenciones”.

Desde la Federación Agraria Argentina de Junín, la titular, Rosana Franco, remarcó que “las retenciones son impuestos retrógrados, dinero que el productor pierde y deja de invertir, de utilizar para comprar o aplicar tecnología”. La dirigente estimó que “se dicen muchas cosas y hay mucha desinformación. Hasta ahora el gobierno no ha decidido nada, ni aumentar ni modificar nada”, pero aseguró que el campo “ya no resiste más retenciones, no resiste más presión tributaria”. Además, destacó que estos vaivenes generan que “se retenga la cosecha, que no se venda, que no se invierta y el productor esté expectante. No se guarda por especular, se guarda por lo que puede pasar económicamente en el país”.

La presión tributaria

Julio César Bríccola, presidente de la Sociedad Rural de Vedia, explicó que “a nosotros lógicamente no nos caen nada bien las retenciones, porque si bien estamos mucho mejor que antes, los números son tirantes, el precio del gasoil se ha escapado, los insumos son en dólares, estamos a la expectativa. Creo que hay que tratar de estar serenos y no tomar una decisión apresurada para esperar a ver qué sucede”, resaltó.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Lincoln, Aníbal Fernández, destacó que se vive un momento difícil. “Si el campo tiene que volver a ayudar, lo hará como lo ha hecho siempre, pero lo que no puede ser es que más allá de que no tengamos retenciones, nos estén llevando todo en impuestos. Llegamos a fin de mes cero a cero, igual que el resto de la gente. No pasa por un problema de retenciones sí o retenciones no, pasa por un problema de producción, exportación y que todo esté un poco mejor”.

En ese sentido, Rodrigo Esponda, delegado de Renatre y presidente de la Coalición Cívica de Junín, resaltó que “no tiene que ver solo con las retenciones, tiene que ver con una forma de ver la producción, de ver al campo como una cuestión estratégica, de desarrollo, de crecimiento, que pueda llegar a generar mayor cantidad de alimentos, brindando trabajo para todos los argentinos e ingresos en dólares, que es lo que el país necesita”.

Las alternativas

Para Frederking, la falta de una visión estratégica es clave y no es nueva. “La virtud del sector es que las eventuales ganancias se destinan al país y si no tuviéramos tantos impuestos seguramente se destinaría más a la generación de empleo, la industrialización de la materia prima, el aumento del stock ganadero”, expresó y aclaró que “es difícil, porque la rentabilidad alcanza como para ir pasándola, pero no para proyectar a largo plazo”.

Asimismo, el titular de la Sociedad Rural de Rojas, Del Solar Dorrego, estimó que “todo puede pasar en octubre, hemos visto muchos cambios de rumbo” pero aseguró que “hay una realidad: para que el país salga adelante requiere del campo. Hay que producir y para producir hay que tener rentabilidad, porque nadie produce para perder plata, y eso es algo que debe entender cualquier gobierno que venga. El campo es un sector pujante que el país necesita más que nunca y sobre todo con una situación complicada desde el punto de vista económico”.

Por su parte, desde la entidad rural de Lincoln, Fernández mencionó la visita reciente del candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof: “Dijo que necesita del campo para producir y que no va a estar en contra nuestro. Uno quiere creerle y ojalá todos piensen lo mismo. Tenemos que sentarnos a conversar. Gane quien gane tiene que ser una elección que sea pareja y que a la oposición se la tenga en cuenta”.