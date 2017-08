El campo reclama una reforma impositiva

PANORAMA AGROPECUARIO

Mauricio Macri recibió la banda presidencial y el bastón de mando y casi de inmediato, como para no dejar dudas, quitó las retenciones para trigo, maíz y carne y bajó el arancel a la soja del 35 al 30%, con la firme promesa de seguir progresivamente con un 5% anual hasta eliminar de forma total el gravamen a las exportaciones de la oleaginosa.

Fue un gesto de reconocimiento al masivo apoyo recibido en las urnas por parte del campo, a lo que se agregó una violenta devaluación del peso, que dejó al tipo de cambio muy favorable para la producción agropecuaria.

Sin embargo, ese beneficio inicial comenzó a diluirse a través del tiempo, primero porque no se cumplió con el 5% anual de quita de impuestos a la soja, después porque el valor del dólar quedó quieto frente al fuerte aumento de los servicios públicos y la suba de los insumos, sobre todo de aquellos básicos, como el combustible.

La rentabilidad que el campo recuperó con la llegada del nuevo gobierno ya no es la misma y, en consecuencia, desde todos los sectores del ruralismo se comenzó a reclamar una reforma impositiva que elimine los tributos distorsivos y que facilite los mecanismos de producción.

En la Expo, centro del debate

La alternativa de una reforma impositiva estuvo presente en forma permanente durante el acto de inauguración de la Exposición Rural de Palermo, tanto en el discurso de los oradores como en los diálogos con los funcionarios presentes.

Mauricio Macri recogió el desafío que le lanzó Luis Miguel Etchevehere, titular de la Sociedad Rural, quien le reclamó una reforma impositiva “que haga más competitiva” la producción agrícola exportadora. “Se necesita eliminar la superposición entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, y terminar con los impuestos disfrazados de tasas y las aduanas internas”, demandó Etchevehere.

El dirigente del campo sostuvo que la Argentina no puede demorar más una reforma del sistema impositivo, al advertir que la actual presión tributaria es "otra cosa que nos deja afuera de la cancha con nuestros competidores".

"En definitiva, eso es lo que va a hacer que nuestros productos lleguen a valores competitivos a la mayor cantidad de mercados posibles y eso se traduce en empleo y en el combate o reducción de la pobreza en los lugares en que producimos", manifestó.

Música para los oídos

Mauricio Macri, ante el reclamo del titular de la Sociedad Rural, respondió que “ya comenzamos a bajar impuestos; estamos preparando una reforma impositiva que involucre a todos los niveles de gobierno”. Y esas palabras sonaron a música en los oídos de los productores, que sueñan con un esquema fiscal a la medida del campo.

Después, llegaron los elogios: Macri afirmó que "cuando crece el campo, crece la Argentina", al felicitar a los productores rurales por el aumento de la cosecha a pesar de que este año "vino duro por el cambio climático".

Además, felicitó a los productores agropecuarios por el "récord de una cosecha histórica" y en ese marco, el mandatario destacó que "el campo nos llenó de buenas noticias" y puntualizó "los 12 millones de toneladas adicionales que produjeron 400 mil viajes más de camiones, lo que generó más trabajo y demostró la energía emprendedora del campo".

"Le hemos sacado el pie de encima al campo y el campo respondió", expresó el jefe de Estado, mientras los participantes de la exposición gritaban desde las tribunas "Sí, se puede", uno de los slogans de Cambiemos.



Antes de fin de año



El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se pronunció a favor de una reforma impositiva, al sostener que se necesita "un alivio fiscal para la Argentina, para la gente y los sectores de la producción", y precisó que antes de fin de año se comenzará a tratar el tema en el Congreso de la Nación.

El ministro dijo que "la gente del campo está muy entusiasmada, es el sector más competitivo de la Argentina y la locomotora de la recuperación económica que ya se está viendo". Para Frigerio, "el campo está asumiendo la responsabilidad que tiene de ser el sector más competitivo de nuestro país y liderar la recuperación económica que haga que Argentina se ponga de pie".

"Tenemos que seguir trabajando en mejorar la competitividad de todos. Hay sectores dentro del campo que han avanzado más que otros y a otros les cuesta más, por eso tenemos que trabajar juntos, tanto el sector público como el privado para ir destrabando esas cuestiones que limitan la posibilidad de inversiones y empleo", dijo Frigerio.

Por último, ratificó que la cuestión fiscal va a ser uno de los temas que el Congreso va a comenzar a tratar antes de que finalice el corriente año.

Es parte de la agenda

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó que “la discusión de una reforma impositiva es parte de la agenda parlamentaria”, al mismo tiempo que aseveró que el Gobierno nacional cumplió con las promesas realizadas al campo y que esto generó un “gran empuje en el sector”.

“Es parte de la agenda parlamentaria una reforma impositiva, que será una de las tantas que habrá que hacer, porque esto es un camino dentro del gradualismo que hemos elegido hacer y que creemos que es el único sustentable y que está dando sus frutos”, afirmó Peña.

“En este año y medio tuvimos la primera rebaja impositiva en mucho tiempo con casi un punto y medio del PBI, en particular con todo el sector agropecuario con las retenciones, como así también con el impuesto a las ganancias. Hace mucho tiempo que en la Argentina no se bajaba la carga tributaria”, dijo el funcionario.

Buryaile: "No se perjudicará a nadie”

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, reconoció que existe "una presión impositiva que afecta a todos", pero aseguró que el Gobierno nacional “va a bajar impuestos, sin tocar asignaciones, jubilaciones ni pensiones, no de perjudicará a nadie”.

Además, al reivindicar la política oficial de apoyo al sector rural, Buryaile destacó que “la verdadera incidencia en la mejora del campo es la política que ha llevado a cabo el Presidente y los productores agropecuarios, porque en el medio de tanto desastre climático, con 18 provincias en emergencia agropecuaria, que se haya logrado una cosecha récord, mayores exportaciones y demás, es para destacar”.

Buryaile dijo que si bien hay una presión impositiva "que afecta a todos", se aguarda el final del proceso electoral de octubre para el comienzo del análisis de una reforma tributaria.

CRA y una “reforma profunda"

El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, pidió al Gobierno nacional "una reforma impositiva profunda" y "competitvidad", y advirtió que "el entusiasmo de la baja gradual de las retenciones se consumió con la suba de la luz y el gasoil y un dólar trancado que tiene enconsertada la producción".

En esa línea afirmó que "el campo respira mejor, pero seguimos en primera baja y calando en el barro" y volvió a reclamar infraestructura y caminos para el campo.

"La competitividad que le piden al campo es un objetivo de todos, pero es indispensable una reforma fiscal que nos permita trabajar. Si la competitividad no se desata del dólar, vamos a buscar el futuro rengos de herramientas. Es cierto que hoy cambiaron reglas como lo es que tenemos que ponernos a tiro rápidamente para recuperar el tiempo perdido y seguir dándole al país buenos resultados, pero es indispensable sumar políticas para lograrlo", propuso Chemes.

El dirigente de CRA destacó que el campo "trabajó para respaldar el país, volvimos a arriesgar lo que tenemos y alcanzamos diversificación en granos, productos para negociar con el mundo y la reactivación de la industria de maquinarias agrícolas, pero nos quedamos esperando la transparencia de la cadena, las políticas para la lechería, los avicultores y muchos más", enumeró.

Chemes afirmó que "el campo, además de lo social y de lo económico, trabaja para que la producción de alimentos pueda abastecer el crecimiento demográfico, pero no podemos darle de comer al mundo, si en casa nos hace ruido la panza porque lo que entra no alcanza para pagar lo que sale".

Y, advirtió que "la infraestructura es el gran tema del campo. Nosotros también queremos llegar a ser el supermercado del mundo, pero sin caminos, el objetivo nos queda demasiado grande, porque apenas llegamos al almacén del pueblo". Luego, añadió: "La falta de caminos, y el costo de los fletes muerden los precios de los productores que necesitan una nueva ingeniería, acorde a los nuevos tiempos y a la tecnología que contamos".