Navone y Díaz Acosta avanzaron a la segunda ronda del US Open

Los argentinos Mariano Navone (36° ATP) y Facundo Díaz Acosta (64°) pasaron a la segunda ronda del US Open, mientras que Federico Coria (79°) y Nadia Podoroska (68° WTA) quedaron eliminados de la última competencia de Gland Slam del año.

En la rama masculina, el nacido en 9 de Julio venció por 1-6, 6-2, 6-4 y 6-1 a Altamaier y deberá enfrentarse al británico Daniel Evans o al ruso Karen Khachanov. De esta forma, cortó una racha de cinco derrotas consecutivas por el circuito ATP.

Navone cuenta con un historial en donde sus mejores resultados fueron en polvo de ladrillo.

En un juego que duró dos horas y 37 minutos, remontó el resultado desde el segundo set -luego de un primer set donde sólo consiguió dos winners y 23 errores no forzados- y se llevó una gran victoria en su primer US Open. Coria no logró llevarse la victoria ante Nuno, quien lo venció fácilmente por 6-2, 6-4 y 6-1. De esta forma, el argentino se despidió de la competencia estadounidense en la primera ronda.

Por otra parte, Díaz Acosta superó fácilmente al francés Hugo Gastón (63°) por 6-1, 6-4 y 6-2 y se convirtió en el sexto argentino en llegar a la segunda instancia del US Open, donde lo espera el británico Jack Draper (25°).

El ganador del ATP de Buenos Aires 2024, consiguió su primer triunfo en un cuadro principal de Grand Slam.

En la rama femenina, Nadia Podoroska no pudo quedarse con el pase a la próxima fase del torneo tras caer por 6-0 y 6-1 ante la rusa Diana Shnaider (18°). De esta manera, ninguna de las tenistas argentinas lograron mantenerse en la competencia estadounidense luego de las tempranas eliminaciones de Lourdes Carlé y Solana Sierra.

Victorioso debut de Sinner y Medvedev

El tenista número uno del mundo, Jannik Sinner derrotó al estadounidense Mackenzie McDonald luego de una remontada por 2-6, 6-2, 6-1 y 6-2 en un juego que duró dos horas y 24 minutos. Se enfrentará al local Alex Michelsen (49°) en la próxima ronda.

Con nerviosismo de cómo sería recibido luego de doping positivo en Indiana Wells -del cual, posteriormente, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) lo declaró inocente-, el número uno del mundo fue ovacionado por su público.

"No empecé de la mejor manera", reconoció el tenista luego de un pésimo arranque donde perdió su primer servicio y terminó derrochando el set inicial.

A su vez, el ruso Daniil Medvedev se quedó con la batalla ante el serbio Dusan Lajovic por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-1 en un duelo de poco más de dos horas y media. En la segunda ronda se podrá enfrentar al húngaro Fabián Marozsan o al serbio Hamad Medjedovic.