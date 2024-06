La frase de Cerúndolo sobre la supuesta lesión que acusó Djokovic durante su cruce en Roland Garros

Un día después de la épica batalla que perdió Francisco Cerúndolo ante Novak Djokovic por los octavos de final de Roland Garros, el tenista argentino se despidió del torneo con la frente en alto pero no se calló respecto a la supuesta lesión que acusó el N° 1 del mundo en un momento clave del partido.

“Yo no puedo decir nada de si tiene una lesión o no. Quién lo sabe, él sabrá...”, afirmó cuando le consultaron por las molestias que hicieron al serbio pedir atención médica y “enfriar” el partido cuando el argentino estaba en su mejor momento.

Y continuó: “Al final del cuarto y al quinto (set) fue una batalla total física. Al final, con puntos larguísimos y en ningún momento sintió nada o amagó a parar. ¿Le puede haber dolido? Sí. ¿Pudo haber tenido una lesión? Sí, yo no tengo idea. A mí no me molesta en nada que haya pedido fisio o que haya hecho lo que hizo. No me parece nada malo”.

Cerúndolo aclaró que siempre estuvo concentrado en su propio juego y que las actitudes de su contrincante no lo sacaron de partido. “Traté de no desenfocarme en mi tenis. Él termina jugando como si no tuviera nada”, deslizó.