Santiago Néstor Messora, el ameghinense que conoció el mundo a través del tenis

Santiago Messora le dedicó gran parte de su vida al tenis, viajó, conoció y disputó torneos Future e Interclubes en diferentes países europeos. Como profesional jugó durante 7 años y ocupo el puesto N°700 en el ranking ATP en Singles.

El ex tenista, oriundo de Ameghino, vive en Verona, Italia, desde hace 20 años y tiene su trabajo, su familia y amigos, aunque su corazón siempre estará cerca de su ciudad natal.

El ameghinense, que en la actualidad lo separan 11.650 kilómetros de su pueblo, dialogó con Democracia sobre sus comienzos en el mundo tenístico y los viajes que realizaba a Europa para disputar los diferentes torneos.

“La profesora que me enseñó a jugar la tenía en Ameghino, fue Rosario Medialdea y después, en Luján Tenis Club, tuve a los entrenadores del club, aunque cuando viajaba a Europa lo hacía solo. En esa época, era casi imposible ir con un entrenador”, inició.

“Desde el 1997, empecé a viajar a Europa, donde estaba 6 meses y volvía. Viajaba a jugar los Future, que es la primera etapa del profesionalismo. Además, disputaba los campeonatos Interclubes porque en esos torneos te daban el dinero para financiarte durante todo el año, en caso de no tener sponsors”, comentó.

Messora contó cómo fueron sus inicios profesionales en el deporte y se refirió a su puesto N°700 en el ranking ATP.

“Jugué profesionalmente desde el 1996 hasta el 2001. Además, en ese período, realicé los cursos correspondientes para ser profesor y acreditarte. Tener puntos ATP me dio una ventaja enorme”, indicó.

“Ocupar el ranking N°700 del mundo fue un logro muy importante porque me abrió todas las puertas en Europa y sucedió por el nivel tenístico que tuve y por haber logrado puntos ATP”, expresó.

“En esa época no existía la difusión mediática que hay hoy. En la actualidad, quizás hay un tenista que es N° 600 o 700 del mundo y sale en todos lados”, confesó.

Santiago, que en diciembre irá a Ameghino de visitas tras 6 años, explicó cuáles fueron sus primeras incursiones en el país italiano antes de mudarse de manera definitiva.

“En el 2000 y 2001 jugué el Euro Tenis Cordenons, en la Serie A1 de Italia, que sería la división más alta de Interclubes y hay 12 equipos integran la categoría. Llegamos a la final, pero la perdimos. El año siguiente fui a Verona, al club Circolo Tennis Scaligero, y en el primer año ascendimos a la categoría A2. Estuvimos a un paso de subir a la máxima divisional”, aseguró.

“Comencé una prueba como entrenador en Circolo Tennis porque un profesor dejó el cargo y me lo ofrecieron en el 2002. Ahí inicié mi etapa como técnico”, indicó.

El tenista dejó de jugar de manera profesional en el 2004, pero continúo disputando torneos por dinero. Messora se refirió a la decisión de radicarse en otro continente y recordó cómo transitó esa etapa.

“Mi esposa es de Luján, nos casamos en el 2004 y luego decidimos ir a vivir a Europa por propuestas de trabajo importantes que no quería desaprovechar. Además, ella no salió nunca de Argentina”, narró.

“Cuando decidí irme a Italia, estaba vivo mi abuelo y mi papá pudo hacer la ciudadanía italiana, eso agilizó todo. No me costó el cambio de país porque tuve experiencias en otros países y hacia mucho que me había ido de mi casa”, rememoró.

Messora estuvo al frente de las dos escuelas de tenis más importantes de Verona y comentó su trabajo dentro de las instituciones. Además, explicó la actualidad deportiva del club que entrena.

“En Verona, hay dos clubes de tenis muy importantes y yo estuve en ambos. En el primero estuve 12 años, el Circolo Tennis, y hace 8 que estoy en la Associazone Tennis Verona, donde tengo una sociedad con una compañera que hace funcionar a todo el tenis de la institución”, indicó.

“En la rama femenina competimos en el torneo Interclubes, en la categoría A1, mientras que en masculinos disputamos la división B2. En la escuela hay alrededor de 200 chicos que practican el deporte, desde los 5 años hasta aquellos que están por comenzar a jugar profesionalmente”, expresó.

Por último, el ameghinense, que hace 20 años está viviendo en tierras italianas, aseguró que lleva dentro de él un gen competitivo que le permitió lograr y superar varios obstáculos.

“Los mayores logros los conseguí porque soy un competidor nato quizás me faltaban algunos dotes tenísticos, pero eso lo pude cubrir con la competencia”, añadió.

“Después de mi familia, viene el tenis. Desde los 7 años que juego y ocupa un grandísimo lugar en mi vida. La familia siempre apoyó y me acompañó”, concluyó.