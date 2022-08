Comenzó a disputarse la fase final de la 3° Liguilla del Club Moreno de Bragado

La tercera edición de la Liguilla de Tenis continúa desarrollándose en el Club Mariano Moreno de Bragado, con la participación de jugadores de la ciudad anfitriona y también de otras localidades de la zona.

La semana pasada, comenzaron a disputarse los octavos de final de la competencia, que contó con un total de 32 inscriptos en su ronda inicial. Tras haberse disputado los primeros encuentros de la fase final -luego de la fase de grupos-, ya se conocen los primeros clasificados para los cuartos de final.

El certamen comenzó en julio pasado y se disputa en categoría Única, en singles Caballeros. Los partidos se juegan a dos sets de 6 games y un supertiebreak a 10 puntos, en caso de empate en sets.

A partir de la instancia de semifinal, los partidos serán a tres sets completos. Hay importantes premios en juego, a partir del aporte de varios sponsors locales.

Resultados octavos de final:

M. Bernabei a M. Sánchez 5/7 6/1 6/3

F. Bernabei a A. Ciotti 6/4 6/4

H. Larraga a M. Falasco 6/3 7/6

Próximos partidos de octavos de final:

A. Griguoli vs M. Gauna

E. Barros vs F. Gutiérrez

N. Navarro vs A. Groba

M. Perotti vs CN. Navarro

L. Di Paolo vs J. Pereyra.