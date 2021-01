Junín prepara la vuelta al primer plano internacional de la mano de Sarmiento

Con el fervor del ascenso a Primera División en el fútbol de la AFA todavía sintiéndose en las calles juninenses, el Club Atlético Sarmiento busca volver a ponerse a la vanguardia de un ambicioso proyecto que, en caso de concretarse, marcará un nuevo hito en la historia del deporte local y de la Región.

Se trata de una gira regional de la Federación Internacional de Tenis (ITF), que involucraría a al menos tres ciudades de la zona, con Junín como eje organizador. "Estaba todo listo para concretarlo en 2020 y la pandemia, lamentablemente, nos dio un gran cachetazo. Pero a muchos jugadores profesionales de nuestro país les serviría mucho contar con la posibilidad de una gira de varias semanas en ciudades cercanas”, comentó a Democracia el entrenador Leandro Verón, director del Centro de Entrenamiento del C.A.S. y miembro de la Asociación Juninense de Tenis (AJT).



La iniciativa tiene un antecedente reciente, que resultó exitoso: fue el torneo Futures de la ITF, que se llevó a cabo en 2019 y que estaba previsto para su repetición el año pasado, pero la crisis sanitaria le puso un freno.

La idea, adelantó Verón, es sumar al menos a Chacabuco y 25 de Mayo, y, posiblemente, a Bragado. "Ojalá podamos hacerla este año, porque con las demás ciudades hay un principio de acuerdo, aunque somos conscientes de que después hay que salir a buscar recursos, porque la estructura que hay que movilizar es muy grande”, agregó Verón.

Por otra parte, el entrenador confirmó que en los próximos días podrían concretarse reuniones decisivas para avanzar con el proyecto. En 2019, el Futures de la ITF contó con el respaldo del área de Deportes de la Municipalidad e incluso el intendente Pablo Petrecca llegó hasta el predio del Verde para presenciar el inicio de la competencia.

“Esto sin dudas constituye un orgullo muy importante para todos nosotros y va en el mismo sentido del objetivo que nos propusimos desde el primer día de gestión, en lo referente a consolidar a la ciudad como un centro de referencia deportivo, cultural y de eventos. Hoy, a casi cuatro años de gestión, podemos decir que es un objetivo cumplido y lo vemos claramente con el desarrollo de este torneo”, destacó el jefe comunal.

"Me alegra escuchar a Leandro, a quien no solo hemos acompañado con esta competencia, sino también que, en lo que llevamos de gobierno, nuestra Subsecretaría de Educación y Deportes ha estado presente en cada evento, actividad y requerimiento que nos han realizado. Entendemos que el deporte es algo fundamental y estamos convencidos de que hay que acompañar a cada disciplina deportiva, no solo a aquellas más populares, y hacerlo tanto con los deportistas amateurs como con aquellos que están más consagrados", agregó Petrecca.

En caso de prosperar, y siempre que la situación sanitaria lo permita, la gira se disputaría durante el mes de septiembre.