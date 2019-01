Del Potro no jugará el Abierto de Australia

Juan Martín Del Potro no jugará el torneo Abierto de Australia, que comenzará el 14 de enero y que es siempre el primer Grand Slam del año, según anunció hoy el tenista en su cuenta de Twitter, en donde señala además que aún no tiene fecha su regreso a las canchas, tras la lesión en la rodilla.

"Les deseo un gran 2019, que la pasen genial. Les cuento que la recuperación avanza muy bien. Más adelante les contaré en qué torneo podré volver. Lamentablemente no será en Australia, pero estoy contento con los progresos de estas semanas. Feliz Año Nuevo! Felicidades!", señala el mensaje del tenista tandilense.

Del Potro se recupera de una fractura en la rótula de su rodilla derecha, lesión que sufrió en el Masters 1000 de Shangai ante el croata Borna Coric y que lo obligó a abandonar ese torneo.

La "Torre de Tandil", sin embargo, tuvo una muy buena temporada 2018, en la que llegó a la final del US Open, donde cayó ante Novak Djokovic, y un ranking en el que alcanzó el tercer lugar, el mejor de su carrera.