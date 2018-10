Del Potro ya se entrena sin la férula pero aún no tiene fecha de regreso

Juan Martín del Potro dejó de utilizar la férula y continúa con su recuperación con ejercicios de gimnasio y pileta, pero todavía no tiene fecha de regreso al circuito.

Según informaron desde su entorno, el tandilense ya no utiliza la férula, a 19 días de haberse lastimado, pero aún no existen precisiones sobre cuándo volverá a jugar de manera oficial.

"Por tratarse de una rehabilitación día a día, aún no ha tomado una decisión sobre su futuro próximo en el circuito, la cual será comunicada oportunamente", expresaron desde el departamento de comunicación de Del Potro.

El tandilense, número 4 del mundo, se recupera de una fractura en la rótula de la pierna derecha que sufrió en el torneo de Shanghai contra el croata Borna Coric, el 11 de octubre.