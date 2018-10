Federer, en el Masters 1000 de París

El suizo Roger Federer, tercero en el ranking mundial, confirmó ayer su participación en el torneo Masters 1000 de París, luego del esfuerzo que realizó el domingo pasado en la conquista del certamen organizado en Basilea, que significó el número 99 en su carrera.

"Siento que me he recuperado bien de la semana pasada. Así que sí, lo intentaré mañana. Estoy emocionado. Si no, no estaría sentado aquí. Me habría ido", dijo Federer en la conferencia de prensa previa al último Masters 1000 de la temporada, según la agencia EFE.

El ex número uno del mundo también se refirió a su negativa para competir en el torneo de exhibición de Yeda, en Arabia Saudita: "Preferí no jugar. No quiero jugar, es así. Estoy bien entrenándome y haciendo otras cosas, y no quería jugar allí en esa época. Por eso para mí fue una decisión rápida", expresó.

Federer, ganador de los cuatro Grand Slam, opinó sobre la implementación de un desempate en el quinto set a partir de la próxima temporada en Wimbledon.

"Se estaba debatiendo si sería con 6-6 o 12-12, pero al final es su decisión, e importa poco lo que yo piense. Es la decisión del torneo, como la velocidad de la pista o si dejan el césped más largo o no. Al final no tenemos nada que decir, está bien. Sé que hacen lo mejor para los jugadores en cualquier torneo", indicó uno de los jugadores más importantes en la historia del tenis.

Federer debutará hoy en el Masters 1000 de París cuando enfrente al ganador del canadiense Milos Raonic y el francés Jo-Wilfred Tsonga.