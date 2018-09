Juan Martín Del Potro se clasificó a la final del Abierto de los Estados Unidos

El argentino Juan Martín Del Potro selló ayer su pase a la final del Abierto de tenis de Estados Unidos al aprovechar el retiro del español Rafael Nadal, que caía 7-6 (7-3) y 6-2 cuando decidió abandonar por una aparente molestia en la rodilla.

Del Potro, número tres del mundo, quebró la resistencia de Nadal tras un set inicial muy parejo, y a partir de allí dominó a voluntad en el segundo parcial, cuando el campeón defensor ya empezaba a notar molestias en su rodilla.

“No es lo mejor ganar de esta manera. Me encanta jugar contra Rafa porque es el máximo luchador de nuestro deporte y no me gusta ver que sufra en una pista. Ojalá no sea nada grave”, destacó el argentino en la pista.

“La clave del match fue el primer set, fue muy importante haberlo ganado y ahora estoy muy feliz de estar en la final de nuevo”, afirmó Del Potro.

Durante el set inicial, el número uno del mundo fue vendado debajo de la rodilla en el cambio de lado del 4-3 y en el siguiente se quitó el vendaje. Sin protección jugó la definición del set y los primeros tres games del segundo, cuando recibió de nuevo atención médica y le colocaron otra vez la cinta debajo de la rodilla.

A esa altura, ya no había partido y Del Potro ganó cuatro de los siguientes cinco juegos para asegurarse el segundo set.

Dolorido en la rodilla, ante un rival que lo superaba y con la obligación de ganar tres sets para volver a una final, Nadal entendió que ya no era posible seguir en la pista y resolvió abandonar, tras hablar de nuevo con el médico.

“Sentí un pinchazo en el 2-2 del primer set”, dijo Nadal apenas terminado el partido. “Tener que retirarme es una sensación peor que la de haber perdido”, se lamentó el español, que aseguró que la molestia es la vieja dolencia en el tendón rotuliano que ya lo tuvo a maltraer el año pasado, pero aclaró que no hubo ninguna rotura. “Es lo que ya conocemos y es lo que tenemos que tratar”.

De esa manera, el argentino se aseguró su segunda final de Grand Slam y volverá a pelear por el título como en 2009, cuando levantó su único título grande. Su rival será el serbio Novak Djokovic, que anoche venció al japonés Kei Nishikori 6-3, 6-4 y 6-2.