Del Potro seguirá en la gira de cemento a pesar de la contractura

TENIS

El argentino Juan Martín del Potro, que perdió ayer ante el japonés Kei Nishikori por 6-4 y 7-5 en los octavos de final del ATP 500 de tenis de Washington, sufrió una contractura en el cuello pero mantendrá su gira sobre cemento por Estados Unidos.

“Como el partido finalizó en la madrugada no hubo rueda de prensa. Juan Martín despertó con una contractura en el cuello, que empeoró en la entrada en calor y lo obligó a pedir masajista en el primer set. Le dieron antiinflamatorios y no pudo recuperarse. Esto lógicamente no altera su gira que seguirá en Montreal, Cincinnati y el US Open”, explicó Jorge Viale, jefe de prensa del tenista.

El tandilense, de 28 años y ubicado en el puesto 32 del ranking mundial, había debutado con una victoria sobre el eslovaco Lukas Lacko (119) pero no pudo con Nishikori, nueve del mundo.