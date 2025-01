El Municipio reconoció al juninense Daniel González

Juan Fiorini, quien ocupa interinamente el cargo de Intendente Municipal, recibió a Daniel González, un destacado vecino y comerciante de la ciudad, reconocido por su notable trayectoria en la disciplina. Con 75 expediciones y 47 cumbres alcanzadas, el juninense dejó una marca significativa en el deporte, lo que le valió este merecido homenaje después de haber subido en su última travesía 4.200 metros.

Juan Fiorini, que estuvo acompañado por la secretaría de Gobierno, Agustina De Miguel y el equipo de la cartera de Deportes, sostuvo: “Este reconocimiento no solo celebra los logros individuales de Daniel (González), sino que también inspira a la comunidad a seguir activamente en el deporte, resaltando el poder motivacional que tienen las experiencias y el esfuerzo continuo”.

Al mismo tiempo, destacó la intención del Municipio de reconocer a vecinos ejemplares como Daniel (González), y afirmó que “el propósito es mostrar esta otra parte de él, su capacidad de alcanzar cumbres y sus historias, fue un momento espectacular escuchar sus logros y lo que viene por delante, es fundamental mostrar que no importa la edad, sino que lo que importa es la motivación y la salud”.

Por su parte, durante el encuentro en el palacio municipal, Daniel González expresó su sorpresa y gratitud por el reconocimiento: “Agradezco profundamente este reconocimiento por parte del Gobierno de Junín, no esperaba que en algún momento se me fuera a reconocer, ya que siempre lo hice con humildad, considerando que era simplemente una actividad deportiva más, sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta de que tiene su proyección, especialmente por lo que puedo transmitir a otros”.

Seguidamente, el montañista reflexionó sobre la importancia de la actividad física a lo largo de la vida, y dijo que “la vida es larga, no termina a los 50, 60 o 70 años, sino cuando nuestra mente ya no quiere más, yo logré escalar a mis 52 años el Aconcagua, lo que marcó el inicio de mi compromiso con la montaña y la naturaleza, es maravilloso alternar con la naturaleza, ya sea subiendo una montaña o compartiendo una charla con amigos”.

“Ya llevo 75 expediciones y travesías realizadas, pudiendo destacar entre las más relevantes el Aconcagua, El Plata (6200 mts), Tambillo, en Mendoza (6.000 mts), Kilimanjaro, en Tanzania, África (6.100) mts, también una travesía en el Himalaya, República de Nepal, en Asia, donde hice cumbre en el Gokyo Peak de 5.360 metros, el Kala Pattar (5.545 mts), y Island Peak (6.189 mts), pudiendo llegar hasta el campamento base del Everest a 5.500 metros”, compartió sobre su trayectoria.

Para finalizar, González continuó contando que “sin dejar afuera el Elbrus, en Georgia, Asia (5.642 mts), el Mont Blanc, en Francia (5.400 mts), el Wayna Potosi, en Bolivia (6.088 mts), Cotopaxi, en Ecuador (6.000 mts), y el Illiniza Norte (5.170 mts), también de ese país, agregando al gran listado el Cerro El Pintor, en Chile, de 4.200 metros, sin dudas caminar las montañas es descubrir un mundo de paz y poder apreciar la imponente imagen de la naturaleza”.