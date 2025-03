Cruces entre el Municipio y la Provincia por el funcionamiento del Centro de Contención

Luego de que se conociera la noticia de la fuga de un menor del Centro de Contención que funciona en calle Pellegrini de nuestra ciudad, el Municipio anunció que reclamará a la Provincia de Buenos Aires que el mismo funcione “como corresponde”.

Esto significa que pedirán que se cumpla con las debidas obligaciones y compromisos, por ejemplo, el de no alojar menores que no sean del Departamento Judicial de Junín.

A esta preocupación del Municipio, también se suman la de las autoridades policiales y judiciales de Junín. "No vamos a permitir que alojen menores del conurbano", aseguró Lisandro Benito, secretario de Seguridad del Municipio.

Al respecto, el funcionario municipal sostuvo que "en los próximos días estaremos realizando el reclamo pertinente al Centro de Contención de calle Pellegrini, que depende del área de Minoridad de la Provincia de Buenos Aires, para que se refuerce la seguridad de la institución y cumplan con la función que debe tener".

El funcionario recordó que "ese lugar, hace muchos años, el Municipio entregó ese inmueble para la contención de menores en conflicto con la ley de nuestra ciudad. En algún momento se pensó en revocar ese convenio, durante la gestión de Mario Meoni, y el compromiso de la Provincia fue que sólo se iban a alojar menores de nuestra ciudad".

"Esto no se está cumpliendo y derivan a nuestra ciudad menores que provienen del Conurbano bonaerense. Un ejemplo es este hecho, donde el menor de 15 años se escapó en horas de la madrugada, se robó una moto y se dio a la fuga. La moto fue recuperada en el Partido de Luján. Lo peor del caso es que las autoridades de la institución recién dieron aviso de esto algunas horas después", agregó.

En ese marco, Benito contó que "se tuvo que trabajar articuladamente con diferentes secciones policiales y las cámaras del Centro de Monitoreo para resolver esto pero sin una debida colaboración del centro de contención".

“Sobre esta situación ya tenemos los reclamos de los vecinos del barrio El Picaflor, con quienes nos hemos reunido, y por eso estaremos elevando nuestra queja a la Provincia para que este lugar sea reformulado y sólo se alojen menores de nuestro Distrito o Departamento Judicial y que se refuercen todas las medidas de seguridad pertinentes", expresó.

"No queremos que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires lo utilice como una especie de cárcel de menores en el medio de nuestra ciudad”, señaló Benito y agregó que “en caso de que esta situación no se rectifique, el intendente Petrecca ya nos ha instruido para que avancemos con la denuncia de este convenio para que la Provincia devuelva el inmueble. No vamos a permitir que este centro de contención sea un problema para la seguridad de los vecinos".

El hecho

Ayer a la madrugada, un menor de 15 años – oriundo del partido de San Martín – que se encontraba alojado en el Centro de Contención de Junín, se dio a la fuga.

El adolescente tenía una causa por el delito de robo y según indicaron fuentes policiales, tras darse a la huida de dicho espacio – que funciona en calle Pellegrini – sustrajo una motocicleta de una vivienda ubicada sobre calle Gandini al 500 y la abandonó en la ciudad de Luján.

Todo comenzó cuando efectivos del Comando de Patrullas fueron alertados a través del sistema de emergencias 911 dando cuenta de la sustracción de una motocicleta del interior de un domicilio de calle Gandini del barrio El Picaflor.

Tras ello el responsable del Centro de Contención de menores se hizo presente en sede de Comisaría Primera dando cuenta que un joven de 15 años, oriundo de la ciudad de San Martín allí alojado se había retirado del mismo sin autorización, iniciándose allí una causa por “averiguación de paradero”.

Tras las investigaciones realizadas por pesquistas del Gabinete Investigativo de Comisaría Primera y de DDI, y con el aporte de las cámaras de seguridad del COM Municipal y de las propias del centro en cuestión, se logró establecer que el menor fugado resultaba ser quien sustrajera la motocicleta del domicilio mencionado.

Problemas en Dolores

Hace dos semanas, un Centro de Contención de Dolores sufrió un incendio y no fue una tragedia de milagro. Estos tipos de incidentes son solo la punta del iceberg de una crisis más profunda que afecta al sistema de menores.

Los trabajadores del centro describieron con detalle los minutos de tensión vividos durante el incendio. Con solo cuatro trabajadores presentes, lograron evacuar a los menores a un patio interno y sofocar el fuego. “Si no actuábamos rápido, esto podría haberse cobrado la vida de un chico o de uno de nosotros”, relataron.

El humo intenso y la falta de visibilidad complicaron las tareas. “En un momento, se activó la cámara infrarroja porque quedó todo negro”, explicaron. A pesar de la exposición y el riesgo, los trabajadores priorizaron la seguridad de los menores, aunque eso implicara el riesgo de fugas. “No es lo mismo una fuga que una muerte”, sumaron.

En el caso del centro de contención de Dolores, por ejemplo, tiene capacidad para dieciocho camas, pero actualmente aloja a veintidós jóvenes, incluyendo a un niño de tan solo catorce años.

Dentro del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) evitaron hablar sobre la situación de manera oficial, aunque en off la describen “como un presagio en torno al reciente ascenso de saliente y cuestionado director de Centros de Contención, Claudio Otero, quien ahora es director de Institutos Penales”. En ese sentido, el foco de las críticas recae en el director regional responsable de los centros de Bahía Blanca, Dolores y Mar del Plata.

La situación de los centros de contención de menores refleja un sistema colapsado, donde las deficiencias estructurales, exponen a jóvenes y trabajadores a peligros evitables. Los hechos recientes son una llamada de atención para que las autoridades actúen de manera inmediata y responsable.