Participó en la Copa Argentina que se realizó en Chapadmalal el conjunto Sub-14 del Club Junín

El equipo de vóleibol femenino de la divisional Sub-14 del Club Junín participó en la ciudad bonaerense de Chapadmalal de la tradicional Copa Argentina de esta disciplina.

En el denominado "Templo del Vóleibol" de dicha localidad balnearia, las chicas de la institución albirroja disputaron varios encuentros y se clasificaron para disputar la Copa de Plata.

En esa instancia, ocuparon el 13º puesto y el 29º en la general, confrontando con los mejores equipos de diferentes entidades de nuestra Provincia.

¡Excelente torneo, gran esfuerzo de nuestras representantes, junto con el cuerpo técnico, y de sus familias. Felicitaciones!", señalaron desde la dirigencia del Club Junín al recibir de regreso a los voleibolistas y a los entrenadores de la institución local que compitieron en Chapadmalal.

Los resultados

Los resultados que cosechó el Sub-14 femenino del Club Junín fueron los siguientes:

En la zona clasificatoria: Club Junín 0 vs. Defensores de Banfield 3; Gimnasia y Tiro de Salta 3 vs. Club Junín 1; Náutico de Rosario 3 vs. Club Junín 0; y Club Junín 3 vs. Agraria de Córdoba 2.

En los cruces por la Copa de Plata: Club Junín 0 vs. Unión de Sunchales 2; Club Social y Deportivo Pinocho de Villa Urquiza 2 vs. Club Junín 0; y Racing Club de La Pampa 1 vs. Club Junín 2.

Finalmente, en partido por el 29º y 30º puesto, el conjunto del Club Junín venció 2 sets a 0 a Lomas de Zamora y así concluyó 13º en la Copa de Plata.