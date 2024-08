"Los Búhos" se enfrentan a Estudiantes de Pehuajó

Por la 8va Fecha del certamen anual de la Asociación de Hockey del Centro de Buenos Aires (AHCBA), “Los Búhos” dirigidos por José Oro – viajarán hasta General Villegas para medirse desde las 12.30 ante Estudiantes Unidos de Pehuajó en la cancha de Eclipse como sede, en uno de los encuentros correspondientes a la Zona A.

Programación fecha 8

ZONA A

Sede: Eclipse (Gral. Villegas)

- 11hs: San Martín (Pehuajó) vs. Argentino (Trenque Lauquen)

- 12.30hs: Estudiantes Unidos (Pehuajó) vs. Rivadavia (L)

- 14hs: Eclipse (Gral. Villegas) vs. Atlético (Gral. VIllegas)

ZONA B

Sede: San Martín (9 de Julio)

- 11hs: Sarmiento (J) vs. Saladillo Hockey Club

- 12.30: Social (J) vs. 25 Hockey Club (25 de Mayo)

- 14hs: San Martín (9 de Julio) vs. Atlético (9 de Julio).