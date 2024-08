Gonzalo Peillat: De héroe a villano, generó un escándalo al vencer a Los Leones

Los Leones dejaron todo, pero quedaron afuera de poder pelear por una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. El seleccionado argentino terminó cayendo contra su par de Alemania, vigente campeona del mundo de hockey masculino, por 3 a 2, tras un partido en el que remontaron dos veces la ventaja de su rival.

Claro que al margen de la derrota, la polémica se abrió con el festejo desmedido e inoportuno de Gonzalo Peillat al marcar el segundo gol de Alemania tras convertir de córner corto.

Cabe recordar que “Acha” Peillat fue uno de los jugadores que logró la medalla dorada con Los Leones, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 bajo la conducción técnica de Carlos Retegui. Y en París tuvo a muchos ex compañeros que lograron esa gesta para el hockey y el deporte argentino hace ocho años atrás.

En 2019, Peillat tuvo un conflicto con la dirigencia que se encontraba en ese momento al frente de la Confederación Argentina de Hockey por lo que tomó la determinación de no seguir representando al seleccionado nacional para hacerlo con el equipo alemán con quien obtuvo múltiple logros.

“Argentina es un país bastante futbolero y lo relacionan todo por ese lado. Se hubiera puesto del mismo lado cuando sabían que las cosas estaban mal y no lo hicieron. Hoy la gente está sentada en el sillón de la casa criticando lo que uno obtuvo, qué les voy a decir. Hagan lo mejor para el país y sigan para adelante. Cada uno es dueño de su vida y puede tomar la decisión que quiera”, aseguró el defensor.

Más adelante agregó que “yo en el momento que representé a la Argentina lo hice de la mejor manera. Una medalla olímpica es algo que poca gente en nuestro país consiguió y que hoy te digan las cosas que te dicen me hace pensar: Qué buena decisión tomaste al final del día”.

“Sorry, como dijo Maradona, que la sigan chupando”, manifestó el Acha Peillat

ía”. “Mi familia vive en la Argentina, mis amigos están ahí. El tema son las diferencias en cuanto al deporte que en su momento se dijeron y se dejaron a un lado. Uno tiene que tomar decisiones, yo las tomé y si a la gente no le gustó, no le gustó. Es así”, admitió.

Pero no quedó ahí, sino que en una entrevista a la TV Pública, Gonzalo Peillat expresó algo muy fuerte sobre la polémica y a los comentarios que recibe en redes por haber cambiado a los colores de Argentina por los de Alemania. “Muchas cosas las leo. En hockey no somos fútbol, no somos Messi. No somos ninguno de esos jugadores que representan a nuestro país. El hockey es un deporte muy chico y cada jugador está cerca de los espectadores”, explicó.

Luego, el autor del segundo gol de Alemania sostuvo que “hay muchas cosas que las leo. Pero, qué sé yo. Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta: Sorry, como dijo Maradona, que la sigan chupando”. Una frase desubicada y fuera de lugar que en definitiva no está dirigida a la gente del hockey, sino a todo el pueblo argentino.

En lo que respecta al partido fue un duelo muy físico y muy reñido. Abrió la cuenta Teo Hinrichs para los alemanes. Igualó Maico Casella (córner corto) con lo que así se fueron al descanso. Peillat volvió a adelantar a Alemania con un corto. Agustín Mazzilli marcó el empate (2-2) para los Leones; mientras que Justus Weigand decretró la victoria definitiva para los germanos a seis minutos del final.