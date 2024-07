¿Será ésta la mejor foto de los Juegos Olímpicos 2024?

Sin dudas será una imagen que quedará para la posteridad. Un momento perfecto después de una muestra deportiva impecable. Pero solo el tiempo dirá si es o no la mejor foto que dejará París 2024. Por ahora, esta foto tiene fama viral: efímera, pero masiva. Su protagonista: el surfista brasileño Gabriel Medina, que se enfrentaba al japonés Kanoa Igarashi.

El brasileño no solo consiguió derrotar al surfista japonés, sino que lo hizo en parte gracias a una ola casi perfecta de 9,90 puntos (de un máximo de 10) en la tercera jornada de la competición de surf en Tahití, que se celebra al otro lado del mundo de la capital de Francia, en la Polinesia Francesa. Se trata de la ola con la puntuación más alta de la historia de los Juegos Olímpicos.

Medina logró vencer en esa jornada a quien le había arrebatado esta misma conquista en los Juegos Olímpicos de Tokio, y buscaba que esta vez la historia fuera diferente. Lo logró, pero además, el júbilo posterior produjo otro momento de perfección: Medina saltó de su tabla, levantó el dedo y su tabla voló paralela a él mientras el fotógrafo Jérôme Brouillet, de la Agencia France Presse, tomaba la instantánea.

"Las condiciones eran perfectas, las olas eran más altas de lo que esperábamos", declaró Brouillet al diario inglés The Guardian. "Él [Medina] estaba en la parte de atrás de la ola y yo no podía verle hasta que apareció y le hice cuatro fotos y una de ellas era esta".

"No fue difícil hacer la foto. Se trataba más bien de anticipar el momento y saber dónde arrancará Gabriel la ola", dijo.

Brouillet añadió: "Estaba mirando mi teléfono en el descanso de seis minutos después de la toma y vi que tenía muchas notificaciones en las redes sociales y pensé que algo estaba pasando con esta foto que había compartido ESPN y pensé: 'Genial'".

"Es muy genial, es una toma bonita y a mucha gente le encanta. No es realmente una fotografía de surf, así que capta la atención de más gente".

La extraordinaria foto se ha difundido por redes sociales, con brasileños celebrando el pase de su surfista a los cuartos de final de la competición, entre ellos el delantero del Real Madrid y de la verde amarelha Rodrygo.

Cuando Medina publicó la foto en su cuenta de Instagram, entre todos los elogios de los asombrados brasileños y los más de 2,4 millones de me gusta, Igarashi comentó: "Rayos, no nos dejó ni una jajajaja (riéndome para no llorar)".

Aunque Medina dio un paso más hacia su objetivo de conseguir una medalla olímpica, sin duda sintió que los jueces podrían haber sido más considerados con su esfuerzo. "Sentí que era un 10", dijo el tricampeón mundial de la WSL después de su ronda. "He hecho algunos 10 antes y me dije: 'Seguro que es un 10'. La ola era tan perfecta".

Sin embargo, aunque la actuación en el agua puede que no fuera un 10 de 10, la foto fue sin duda la imagen de la perfección.