La agenda de los argentinos para el día 1 de los JJOO

La agenda de los atletas argentinos en los Juegos Olímpicos de París 2024 ya tiene horarios y días confirmados. La Selección Argentina Sub-23 de fútbol y los Pumas Seven serán los primeros en debutar, mañana, a partir de las 10.

La ceremonia inaugural será el viernes próximo, a orillas del río Sena, pero hay disciplinas que competirán desde antes, entre ellas el fútbol y rugby.

El calendario de la primera jornada (24 de julio) es el siguiente:

10.00: Fútbol Masculino (Grupo B) - Argentina vs Marruecos

11.00: Rugby 7 (Grupo B) - Argentina vs Kenya

14:30: Rugby 7 (Grupo B) - Argentina vs Samoa.