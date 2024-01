Aero Club Junín: Tiempos de espera para la institución

El Aero Club Junín atraviesa un tiempo de espera, en la actualidad, a causa de la habilitación de la pista de asfalto por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La institución, encabezada por Norberto Elisei, aguarda la visita de las autoridades de la entidad nacional luego del reacondicionamiento del predio y de la pista, a la expectativa de que se concreten las inspecciones correspondientes para dar lugar a la habilitación definitiva del aeródromo, tras su clausura en 2012.

La máxima autoridad del Aero Club habló con Democracia sobre el presente de la entidad.

-¿En qué situación está el Aero Club?

-Hace tres meses, vino gente a Junín para rehabilitar la pista de asfalto. Con el Municipio, avanzamos en las derogaciones, pinturas, la limpieza de la pista y terminamos hace dos meses. Quedaron que iban a venir a inspeccionar desde el ANAC para habilitarla y es lo que estamos esperando.

Con esto, se dejó de lado el proyecto inicial de la pista de tierra. Una cosa no quita a la otra, estamos reavivando el proyecto que habíamos empezado porque quedó en medio terminar.

-¿Ve factible que esa habilitación llegue pronto?

-Estamos esperando, de hecho, estaban llegando aviones de otros lugares, inclusive, con el plan de vuelvo habilitado a Junín, a la pista de Junín, al aeródromo y no a planeadores. El inspector de la ANAC tiene que venir a ver los trabajos, hacer un acta y realizar la apertura.

Estamos en diciembre, es un tema medio complicado por el mes y además por el cambio de gobierno. El jefe del aeródromo, José Luis Vita, habló con un alto directivo del ANAC, días atrás, y le dijo que estaban armando las visitas y que iban a venir.

-¿Sólo faltaría eso?

-Sí, porque lo que pidieron ya se realizó. La Municipalidad comenzó con los trabajos y, en unos meses, se hizo la pintura, limpieza, se marcaron las cabeceras, los umbrales, la calle de rodaje, se dejó todo como ellos pidieron.

-¿La institución está sin actividad?

-Seguimos operando en el Club de Planeadores porque legalmente no podemos operar, por más que la pista esté en condiciones y demás, no podemos hacerlo porque no está habilitada.

En el Aero Club, tenemos el esparcimiento y la temporada de pileta, ahora, que a la gente le gusta mucho y es un lugar tranquilo y mantenemos todo el predio. A veces, se alquila para algún evento chico, cumpleaños o casamiento, aunque en estos tres meses de pileta, no lo hacemos.

-¿Cómo arrancó la temporada de verano?

-Bien, con los socios, familias amigas que conocen el lugar y gente que fue habitué. Nosotros tampoco queremos ampliarnos para todo el público porque la infraestructura no es para tener 300 familias, es para un grupo menor y aspiramos a eso.

-¿Cuáles son los objetivos para este 2024?

-El objetivo número uno y principal es que nos habiliten la pista. Tratamos de buscar algún ingreso de otro lugar para mantener a la institución de pie y el orden. Con la pista en funcionamiento, se nos cambiaría el panorama totalmente.

Tener la pista utilizable y habilitada una cosa muy importante porque uno tiene un buen andar y podríamos hangar aviones, se cobra una mensualidad a la gente que los tiene, eso es un ingreso para la entidad. Además, también habría vuelos bautismo para la gente que se acerca los domingos a los alrededores del Parque Industrial.

Tenemos una parte del predio que tiene alquilado el Municipio, que nos da un porcentaje de ese alquiler. Tenemos gente que, en tiempo de verano, paga la temporada para estar en la pileta, alquileres, a veces entre tres o cuatro por mes. Un poco de cada cosa ayuda a mantener de pie a la institución.

Postales

1. La nueva pista del aeródromo.

2. Comenzó la temporada de pileta en la institución.

3. Esperan la rehabilitación de la pista de asfalto.