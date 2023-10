Junín Golf Club: La institución celebra el 85º aniversario

El Junín Golf Club arribará a su 85º aniversario y lo celebrará en sus instalaciones, el próximo sábado, con una cena para todos los socios.

La entidad, presidida por Jorge Borruto, renovó la comisión directiva en febrero y afrontará nuevos objetivos para mejorar el club.

El presidente habló con Democracia, se anticipó al festejo y además se refirió al presente que atraviesa la institución.

-¿Qué momento atraviesa el club en estos 85 años?

-Bien. Tomé la presidencia en febrero, estamos trabajando con mucho entusiasmo y tratando de llevar las cosas adelante, con las dificultades del momento que son muchas. Tenemos que mantener alrededor de 40 hectáreas, tenemos maquinaria, pero hay cosas que se rompen o se deterioran y estamos en un momento que no se sabe nada de lo que puede pasar a futuro. Los valores están en cifras siderales y eso dificulta mucho el orden de llevar adelante una institución.

Pese a eso y en líneas generales, estamos bastante bien. Compramos un tractor 0 kilómetro, en marzo, con el apoyo de los socios y de la comisión anterior que nos dejó un saldo interesante que pudimos utilizar más el esfuerzo de ahora. Fue una inversión importante, a 40/50 años. Además, compramos un galpón que hay que instalarlo.

Pese a las dificultades, vamos hacia adelante, pero hay que remarla e inventar cosas todo el tiempo. Somos un grupo de trabajo que funciona.

-¿Cómo te gustaría ver al club en los próximos meses?

-Tengo mucha expectativa puesta en el verano porque el club va a tomar un movimiento social con las cenas en la cantina. El lugar es muy agradable y se está poniendo lindo, es abierto para el público e invitamos a toda la comunidad que se acerque.

La gente no toma dimensión de cómo está porque no va y no conoce, no es un lugar prohibido y estamos abiertos a que vengan todos. Es uno de los centros de turismo que tiene Junín porque la Laguna de Gómez está seca y el autódromo no tiene demasiada actividad y no hay mucho más.

Hay muchas personas que vienen de afuera a jugar, es un club homologado por la Asociación Argentina de Golf (AAG) y tiene bastante importancia, para la ciudad también.

-¿Cómo será el festejo por el nuevo aniversario?

-Vamos a realizar una cena con 100 socios, el sábado próximo, a las 21, y habrá un sorteo con una noche en el Hotel Hilton de Pilar, con desayuno y spa, y dos green fee en el Pilar Golf Club. Estamos contentos y conformes, será una fiesta muy importante.

-¿La cantina continúa abierta?

-Hubo una renovación del bar, de la gente que lo atiende. Estamos transitando el cambio y tratando de mejorar día a día. En mi opinión, hubo una evolución muy importante y creo que, en el verano, va a crecer mucho por el lugar porque se presta muchísimo a que la gente venga, se arrime y quede encantado de comer afuera, al aire libre.

-¿Se realizará la colonia de verano?

-Sí, vamos a tener la colonia con Cecilia Rubio, que es la coordinadora y arreglamos con ella. Está tercerizado, nosotros le prestamos las instalaciones, la pileta, los vestuarios y tratamos de mantener el parque con lo que ella necesita.

-¿Cómo ves a los jugadores jóvenes que compiten en torneos nacionales e internacionales?

-Tenemos a Celina Zucchiatti, que está arriba en el ranking nacional de menores Sub-15, y ahora pasará a Sub-18 que es un poco más complejo. Celina trabaja mucho, de manera silenciosa y es responsable. Además, tenemos a Pilar Ariaudo, en Sub-18, con muchas posibilidades deportivas y mucho futuro en el deporte.

También hay un par de chicos jóvenes que trabajan muy bien como Pedro Córdoba y Renzo Parodi, que entrenan bien junto al equipo de profesores de la escuela de menores del club que encabeza Pablo Martínez. Esos chicos tienen hoy un futuro impresionante.

Por último, tenemos un jardín de golf, con chicos de muy corta edad, que participan de la actividad golfística y funciona los sábados.

-¿Estás conforme con el presente del club?

-Conforme no porque soy una persona que tiene mucha expectativa puesta en que el club crezca, que se desarrolle más y que tenga más golfistas. Invito a toda la comunidad a que se acerque, necesitamos más jugadores y más socios porque eso hace que se pueda llevar el club de otra manera y más tranquilo. Tenemos 300 socios, entre golfistas y no golfistas.

También, tenemos el tenis y una serie de actividades que se desarrollan en el club. Está muy lindo para que la gente se acerque.

Postales

1. Integrantes de la Escuela de Menores del Junín Golf Club, a cargo de Pablo Martínez.

2. Se realizará la colonia de vacaciones, en el verano.

3. Jorge Borruto, presidente de la institución.