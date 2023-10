Los Miuras venció a Sporting “B” y comenzó con el pie derecho el Campeonato Regional Sub-19

Los Miuras le ganó 1 a 0 a Sporting “B”, ayer, en las instalaciones del elenco juninense, en el marco de la primera fecha del Grupo “A” del Campeonato Regional de Clubes Sub-19. En un partido trabado y friccionado, el equipo de Junín pudo quedarse con la victoria gracias al gol de Milagros Cavallieri.

Por otro lado, Los Miuras tendrá tres partidos más por delante, ante San Martín de 9 de Julio, Idra y Trinity de Mar del Plata.

El campeonato regional cuenta con 10 equipos de distintas partes de la Provincia de Buenos Aires. El elenco juninense integra el Grupo “A”, junto a San Martín de 9 de Julio, Sportivo B, Idra y Trinity Club de Mar del Plata.

Por otro lado, la Zona “B” está compuesta por Ciudad de Bolívar, Club de la Unión del Sur, Sportivo, Talleres y Bragado Club. El certamen comenzó, ayer, y finalizará, el próximo domingo, y se llevará a cabo, en su totalidad, en las instalaciones del conjunto de Junín.

Por otro lado, el torneo para los elencos Sub-19 tendrá un total de 25 partidos en total y el ganador de cada grupo avanzará a la final para determinar quién se queda con el título. La actividad continuará, hoy, desde las 10, en la cancha N°1 de Los Miuras. En tanto, el elenco de Junín, a las 15, choca con Idra, que, ayer, cayó 2 a 0 ante Trinity.

La programación para hoy es la siguiente:

Cancha N°1:

10.00 – Cuds “A” vs Bragado Club (Zona B)

11.40 – San Martín de 9 de Julio vs Trinity (Zona A)

13.20 – Ciudad de Bolívar vs Sporting “A” (Zona B)

15.00 – Los Miuras vs Idra (Zona A)

16.40 – Bragado Club – Talleres (Zona B)

18.20 – Trinity vs Sporting “B” (Zona A).