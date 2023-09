La Escuela de Patín Artístico de Julieta Salazar se prepara para el Torneo Nacional

La Escuela de Patinaje Artístico, dirigida por Julieta Salazar, ultima detalles antes de emprender viejo rumbo a Córdoba, donde se llevará a cabo el Torneo Nacional.

La delegación que representará a la institución juninense tendrá 17 patinadoras, que competirán del 8 al 15 de septiembre. Salazar, quien fundó la escuela hace 14 años atrás, habló con Democracia y comentó de qué manera se preparan para el certamen.

“El jueves salimos para Córdoba, allí vamos a competir en el Torneo Nacional. Trabajamos un montón para poder llegar de la mejor manera posible”, contó.

La directora aseguró que clasificar al Nacional era uno de los objetivos principales que se propusieron a principio de año.

“Al comenzar el año, nos propusimos ingresar al Torneo Nacional. Lo que pasa en pista viene de regalo, al clasificar pudimos cumplir el objetivo”, expresó. “Clasificar al Nacional es un montón, las chicas están entre las mejores del país. Es muy difícil ingresar al podio, aunque cada una va a dar lo mejor”, analizó.

El festival de fin de año, una marca registrada

Desde hace algunos años, la institución de Lincoln, a fin de año, organiza un festival con diferentes temáticas, en el que se acercan una cantidad importante de espectadores, para disfrutar el espectáculo que brindan las alumnas de la Escuela de Patinaje Artístico.

Salazar dio detalles sobre el evento que se realizará en noviembre de este año, y afirmó que “hace varios meses comencé a armarlo”.

“El 12 de noviembre hacemos el cierre de fin de año. Es un festival en el que participan todas las nenas y ya estamos trabajando en eso”, aseguró. “Lleva mucho tiempo prepararlo, hace varios meses comencé a armarlo. Este año, el festival va a ser sobre el mundo de Disney”, anunció. Además, la directora de la entidad organiza campeonatos locales para que puedan competir las chicas que no están federadas, que suelen ser entre 30 y 40.

Por otra parte, Salazar comentó cómo son los entrenamientos de sus alumnas, que se llevan a cabo en las instalaciones del Club Atlético Argentino.

“Las chicas que están federadas entrenan cuatro veces por semana, las que participan a nivel local tres y las nenas que lo hacen de forma recreativa dos”, explicó.

Una vida ligada al patín artístico

Salazar, oriunda de Bragado, que también es profesora de educación física, habló sobre sus inicios en el deporte, al que describió cómo “mi forma de vida”. “A los 5 años comencé a practicar patín, en mi ciudad, Bragado. Luego, de grande, seguí en Lincoln. En la actualidad, me dedico exclusivamente al patinaje”, indicó. “De chica fui muy deportista, aunque una profesora de patín, Carina Laxagueborde, me trasmitió mucho amor por la disciplina”, manifestó.

La bragadense se refirió al crecimiento de su escuela, que fue fundada hace 14 años atrás.

“Cuando arrancó la escuela, contaba con pocas nenas. Con el correr de los años fue aumentado la participación”, señaló. “En los últimos años, el deporte se hizo más conocido en Lincoln. Además, la escuela creció un poco más”, aseguró. “En este momento, contamos con alrededor de 100 alumnas”, remarcó

Por último, Salazar habló sobre la importancia del patín en su vida, y sostuvo que “estoy agradecida de poder dedicarme a lo que me gusta”.

“Hace años que me dedico al patín, lleva mucho esfuerzo y dedicación. Lo hago con mucho gusto, y, además de ser mi trabajo, es mi forma de vida. Me encanta y estoy agradecida de poder dedicarme a lo que me gusta”, expresó.