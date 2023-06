Club Junín: Una de las entidades más tradicionales de la Ciudad

El Club Junín, una de las instituciones más tradicionales de la Ciudad, renovó su comisión directiva, encabezada por Mercedes Adrover, hasta abril de 2025 y tiene nuevos proyectos deportivos y edilicios.

Luego de la salida de Hugo de Benedetto, la entidad cuenta con nuevos objetivos y continúa afianzándose en Junín con el paso de los años. En la actualidad, la institución tiene alrededor de 1800 socios y una oferta variada de disciplinas deportivas.

La máxima autoridad del Club Junín habló con Democracia y se refirió a los nuevos objetivos para el futuro.

-¿Hace cuánto asumieron con la nueva comisión directiva y con qué expectativas?

-Asumimos hace tres semanas. En mi caso, venía trabajando en las comisiones anteriores del club. Estamos proyectando seguir trabajando en lo edilicio porque es lo que conlleva una institución con tantos años, con un proceso de mantenimiento y de renovación constante.

En la parte deportiva, vamos a continuar trabajando en todas las actividades y a potenciar las actividades de competencia como vóley, natación, tenis o taekwondo. Trataremos de apoyar a todas las disciplinas.

Ahora, tenemos el proyecto de la colonia de invierno que se realizará del 17 al 22 de julio con la pileta climatizada y orientación deportiva en natación, vóley, fútbol, tenis, taekwondo, básquet, ritmos y talleres artísticos.

-¿Cuáles son los objetivos?

-El principal es que los socios antiguos, que dejaron de ir al club, vuelvan y que se acerquen nuevamente. La pandemia hizo un corte muy grande en toda la masa societaria y estamos abocados a que la gente regrese. Es un club que tenía mucha vida social y se perdió, la idea es volver a generar eso.

-¿Cuántos socios hay actualmente?

-Tenemos 1800 socios activos, con la pileta climatizada que se lleva un número bastante grande. Además, hay equipos de natación, 80 chicos en equipos de competencia, también de vóley y un mini vóley bastante fuerte.

-¿Hay alguna obra proyectada para el futuro?

-La semana pasada se inició el proyecto de la renovación del piso flotante de la cancha de básquet y vamos a estar trabajando durante todo el mes para cambiar tablas y dejarlo a nuevo. Hace mucho tiempo no se hacía un mantenimiento en el gimnasio como se merece.

Es un club que, continuamente, se necesita hacer un mantenimiento por los años que tiene. También, se renovaron dos picos de calefacción, tuvimos varios cambios de los termostatos de la pileta climatizada, se hizo la compra de esos termostatos y de los reguladores de la caldera para tener en óptimas condiciones al natatorio.

-¿Trabajan en conjunto con las subcomisiones de las distintas disciplinas deportivas?

-Sí, ese es otro de los proyectos que tenemos, generar subcomisiones de cada actividad porque no existen y será a la brevedad. Sólo está la de pelota paleta y la de vóley que trabajan muchos papás.

En el caso del vóley, hay 40 personas que ayudan constantemente a recaudar dinero para realizar los viajes a torneos nacionales o provinciales. La idea es que todos los padres nos comprometamos a seguir trabajando, apoyando a nuestros hijos y acercándose al club a trabajar en una subcomisión porque eso también es ser parte. Es un compromiso y un llamado que quiero hacer a todos los papás que tienen hijos, que se acerquen para que el club crezca.

-¿Cuáles son los principales ingresos económicos?

-Los ingresos son varios, el mayor es la masa societaria. El trabajo de la subcomisión de padres también hace que se aporte para ayudar al club, es un conjunto de todo. Además, tenemos convenios con PAMI, distintos colegios privados y el Municipio. Tratamos de apoyar a todos económicamente, en la medida que se pueda y podamos, vamos a apoyar a nuestros deportistas.

-En lo personal, ¿es un desafío estar en la presidencia de un club con muchos años?

-Sí. Es un desafío que, como mujer, me llena de orgullo y es muy importante porque es donde me crié y mis padres me criaron en un ambiente deportivo con la enseñanza que eso conlleva. Hoy, me toca desde el lugar de dirigente.

-¿Hasta cuándo es tu mandato?

-Son dos años, hasta abril de 2025.

Comisión Directiva

Presidente: Adrover, Mercedes

Vice Presidente: Petraglia Pablo

Tesorero: García Marcelo

Pro tesorero: Rossi Luis

Secretario: Policastro Darío

Pro Secretario: Zenatti Georgina

Vocales:

Bianchelli Marcelo

Ferrari Diego

Ciliberti Andrés

Prandi Javier

Dos Reis Jerónimo

Postales

1. Integrantes de la nueva comisión directiva del Club Junín.

2. La pileta climatizada, en uno de los últimos torneos regionales.

3. La cancha de pelota paleta "Luis Muscariello".