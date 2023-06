Uriel Muñoz recibió una beca del Municipio

El campeón Sudamericano recibió una nueva ayuda por parte del Gobierno de Junín para continuar expandiendo su carrera deportiva. El deportista destacó la ayuda recibida y la necesidad de apoyo económico para sus competiciones y equipamiento en su carrera profesional.

En tanto, el secretario de Coordinación del Municipio, Walter Petrecca, resaltó el trabajo de la agrupación atlética Galas en su apoyo a los jóvenes corredores y sostuvo la importancia de acompañar a los deportistas de la ciudad.

“Desde el Municipio acompañamos a los atletas y a los corredores como lo hacemos con todos los deportes, en esta oportunidad haciendo entrega de una nueva beca a Uriel (Muñoz), un campeón Sudamericano que viene teniendo unos logros increíbles y necesita ese acompañamiento ya que empieza a tener otro tipo de competencias más lejos, competencias extranjeras, y se torna más complicado poder llegar a esos lugares y competir”, expresó.

Por su parte, el atleta Uriel Muñoz manifestó: “Esto es una gran ayuda para mí, sabemos cómo estamos hoy con respecto a la situación económica, el contexto que se vive en el país es muy complicado y estas cosas me facilitan el acceso a un montón de cosas, como por ejemplo los implementos para entrenar”.

“En una competencia, días atrás, se me rompieron las zapatillas de correr, además de acceder a eso, voy a poder sustentar viajes, que es lo más complicado ya que están carísimos, al igual que el hospedaje y la comida”, declaró. Además, añadió que “también tengo un equipo detrás que me ayuda a simplemente destacarme, yo siempre digo que, si no hubiera sido por las personas que se sumaron a ayudarme, no hubiera llegado donde estoy, gastar tanto dinero en un viaje por mi cuenta no hubiera sido fácil”.

“Voy a seguir comprometiéndome para sumar más logros, próximamente voy a competir en el Panamericano y estoy en la espera del listado para saber a qué pruebas voy, el año aún no terminó, hay muchas competencias por delante y este aporte económico me suma demasiado”, consideró Muñoz.

Para finalizar, Claudio Yópolo, director de Deportes, valoró el compromiso del deportista y expresó: “Es un placer escucharlo a Uriel (Muñoz), da placer que un chico tan joven tenga tanta madurez y compromiso con el deporte, para nosotros desde el Gobierno de Junín es gratificante tener la oportunidad de acompañarlo en su crecimiento”.

“Estas son políticas deportivas que implementamos con el intendente Pablo Petrecca, quien nos pide estar cerca de las instituciones y de los deportistas, es un placer acompañar a la Agrupación Atlética Galas, con Gerardo Gonzáles adelante, quien hace un esfuerzo enorme junto a toda su gente para que la disciplina crezca y los chicos se sigan profesionalizando en esto”, concluyó.