El gran maestro Diego Flores integrará la selección argentina absoluta, en la India

El gran maestro de ajedrez juninense, Diego Flores, va a participar en la 44ª Olimpiada a disputarse en Chennai, India, del jueves 28 de julio al miércoles 10 de agosto, integrando el equipo masculino de la Federación Argentina de este deporte.

El heptacampeón argentino intregrará el equipo Absoluto nacional junto a Fernando Peralta, Federico Pérez Ponsa (actual campeón nacional), Leonardo Tristán y Leandro Krysa, tras la renuncia de otras importantes figuras del juego ciencia nacional.

En damas, en tanto, competirán ante las mejores del mundo las trebejistas Marisa Zuriel, Anapaola Borda Rodas, María José Campos, Belén Sarquis y Guadalupe Besso, así conformado luego de renuncias por problemas insalvables entre algunos jugadores/as y la F.A.A.

Duro comunicado de quienes decidieron no integrar el equipo

Mediante un comunicado dirigido "A la comunidad ajedrecística y general", quienes decidieron no integrar la selección nacional, señalaron: "Lamentablemente, queremos informar que tras varios problemas con la dirigencia de la Federación Argentina de Ajedrez, los Grandes Maestros y TOP 100 mundial Sandro Mareco y Alan Pichot (N° 1 y 2 de Argentina) han renunciado a su participación en la 44° Olimpiada a disputarse en Chennai, India, (nadie solicitó su renuncia); mientras que la Gran Maestra Carolina Lujan y la Maestra Internacional y actual Campeona Argentina, Florencia Fernández (N° 1 y 3 de Argentina) han sido desafectadas del equipo Olímpico Argentino sin justificación.

Desmentimos categóricamente las falsas acusaciones que hemos estado recibiendo. Hicimos un acuerdo con el presidente de la Federación, Mario Petrucci, para garantizar nuestra participación en las Olimpiadas. Pocos días después, decide unilateralmente romperlo, informar maliciosamente a nuestros compañeros y compañeras de equipo, promoviendo un mal ambiente. Hemos sido completamente hostigados y difamados, además de perder el torneo más importante para cualquier deportista".

Luego, ya de manera personal, el gran maestro Sandro Mareco expresó: "Tengo muchas diferencias con la Federación en cuanto a la falta de apoyo a los jugadores y también como han sido los últimos campeonatos argentinos, principalmente relacionados con las condiciones y la premiación del mismo, pero esto lo he hablado en privado que es de la manera que me manejo siempre.

En mi caso, puedo decir que no me llamaron a ningún tipo de reunión en grupo que rechace o que me sentí ofendido por ello, el motivo principal de desistir de mi participación es que sentí que estaba perdiendo demasiado tiempo, energía y anímicamente no me resultaba nada agradable la situación. Los que me conocen saben que me dedico a pocas cosas pero con mucha pasión. Esas cosas son estudiar ajedrez, jugar torneos, entrenar jugadores, pasar tiempo con mi familia y mis amigos.

No pierdo tiempo en conflictos ni pretendo hacerlo ahora, así que será la única publicación y lo único que hablaré al respecto de este tema. En mi caso personal a pesar de no poder participar me siento feliz que tengo cuatro alumnos que van a participar del torneo, incluso el capitán del equipo argentino también es mi alumno y amigo Robert Hungaski. Varios exalumnos también participan del torneo así que eso será para mí también una alegría personal, por mi trabajo, que me ha llevado a dar clases a más de 200 personas. Mi decisión es que no deseo vivir en conflictos interminables".

Finalmente, Sandro Mareco agradeció "A todos los que me apoyan , me conocen y han estado a lo largo de mi camino, que espero sea muy positivo como ha sido hasta ahora", completó el gran maestro.