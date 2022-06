El juninense Martín Jurela ganó el primer premio del torneo de pesca de la Fiesta del Pejerrey 2022

Concluyó hoy una nueva edición de la Fiesta del Pejerrey que se llevó a cabo durante el fin de semana en la Laguna de Gómez de Junín.

El director de Turismo del Gobierno de Junín, Luis Bortolato, resaltó el resultado de la fiesta y aseguró que "nuevamente, Junín se posicionó como referente turístico".

Cerca de 400 personas de Junín y varias ciudades bonaerenses y de las provincias de Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa y del norte argentino participaron del torneo embarcado por trío.

En tanto, miles de vecinos y turistas de varias ciudades del país, disfrutaron de un fin de semana a pleno en la ciudad y de la fiesta, que tuvo un cierre de lujo con Bersuit Vergarabat.

El juninense Martín Jurela, con un pejerrey de 42,6 cm y 637,4 gramos fue el ganador del concurso más importante de pesca, en laguna del país y se alzó con el premio de 350.000 pesos. En total, los certámenes repartieron más de 800.000 pesos en premiso y sorteos.

La fiscalización de los ejemplares presentados estuvo a cargo de la escribana Daniela Villares, el Dr. Leandro Miranda, investigador del Conicet e Intech, junto al médico veterinario Nicolás Torres, además acompañó Walter Carames, en representación de La Federación de Pesca de la Provincia de Buenos Aires y Viviana Lobato, quien está a cargo de la Estación Hidrobiológica y Cría de Pejerrey de Junín.

Con respecto al desarrollo de la jornada, Bortolato, declaró: "Fue una jornada fantástica, ver la alegría de los chicos es gratificante, una experiencia realmente buena, muy buenas especies dijo el biólogo, esto habla y da el indicio de que el año que viene vamos a tener una muy buena fiesta y un resto de temporada de pesca de muy buen nivel", y agregó: "Hoy nos alegra tener nuestra fiesta del pejerrey y la posibilidad de devolvérsela a tanta gente que ha confiado en nosotros, viniendo y participando, entregando estos premios nos sentimos conformes".

"Estamos agradecidos como gobierno de Junín, con la presencia de todos, que sepan valorar que tenemos tres Lagunas fantásticas y un Parque Natural Laguna de Gómez que es el orgullo Juninense y es el deseo de la gente que nos visita, hay que aprovecharlo y disfrutarlo, y nuevamente agradecer a todos los concursantes que año tras año renuevan su fe y su compromiso con nosotros", dijo para completar el funcionario.

Por su parte, el ganador del torneo Martín Jurela, oriundo de Junín y ganador de la competencia, expresó “estoy muy contento y agradecido con la organización, me tocó un poco de suerte, esta experiencia me parece excelente, se valora el recurso y que ofrezcan este tipo de eventos que apunta a lo turístico y a lo que a nosotros nos pertenece, la pesca, soy de la ciudad de rojas, me gusta este deporte, es excelente que lo promulguen y promuevan, la pase muy bien".

Por otro lado, el juninense Carlos Alberto Ruiz, ganadaro del segundo premio, gracias a un ejemplar de 42,1 centímetros y de 590,5 gramos manifestó: "Estoy contento, por ser de Junín, se agradece esta fiesta del pejerrey, estoy con el tema de la pesca y es importante que nuestra Laguna tenga pejerrey para que podamos trabajar y el turismo pueda crecer, junto con la hotelería y todo lo que significa la pesca".

En el marco del torneo, Pablo Di Santi, reconocido periodista nacional del rubro pesca deportiva y productor del programa ‘Tiempo de Pesca’ participó del torneo, y expresó: “En Junín nos recibieron con mucho cariño, con los brazos abiertos, estamos agradecidos por eso, en mi nombre y en el nombre de ‘Tiempo de Pesca’ por estar participando y siendo parte de esta fiesta que es importantísima para la ciudad, la provincia, la pesca, los pescadores, las familias, estamos compartiendo y viviendo el Día del Padre, esto se comparte con gente linda, la pesca es mucho más que sacar un pescado”.

Además, Di Santi, hizo referencia al Parque Natural Laguna de Gómez, felicitó al Municipio y a la ciudad, y expresó que “el lugar es maravilloso, para disfrutar con amigos y familia, pasar el día, venir a pescar, el pejerrey es la estrella para todos los pescadores que venimos a pescar, es importante que la gente de Junín valore y cuide este espacio, es maravilloso”.

Con respecto a la convocatoria del evento, personas de varias provincias estuvieron presentes en el festejo, en este contexto, la familia Vallejos, oriunda de Córdoba, manifestó: "La pasamos excelente, la tarde fue maravillosa, hubo mucho movimiento turístico, nosotros somos del interior y vinimos a disfrutar del fin de semana, estamos sorprendidos de esta movida realmente", y seguidamente sostuvieron: "Junín es un hermoso lugar para compartir en familia, el espectaculo es muy lindo, estamos sorprendidos de la convocatoria de gente y de la organización".

Destacaron la cantidad y calidad de los pejerreyes

Un aspecto importante de la competencia fue la fiscalización de los ejemplares presentados por los concursantes.

Terminada la fiscalización, Leandro Miranda expresó: “El trabajo consistió en seleccionar los 10 ejemplares de mayor longitud, por eso se miden y se pesan todos los ejemplares. En caso de igual longitud, se desempata por el peso. En esta fiesta nos hemos encontrado con piezas de más de 40 centímetros y 600 gramos de peso, por eso, considero que ha sido un muy buen concurso, ya que hemos tenido más de 300 ejemplares presentados”.

Otro aspecto destacado por el Biólogo Miranda fue que “los ejemplares presentaron una muy buena calidad, buen peso, hembras madurando muy bien y sin parásitos, algo sumamente positivo, para el presente y el futuro de la laguna. Nuestro trabajo también consistió en seleccionar distintos ejemplares al azar para observar su morfologías y anatomías, además del contenido estomacal”.

En este sentido y, para terminar, Luis Bortolato dijo que "la fiscalización del torneo es una parte muy importante, por eso desde las 6 de la mañana se realizó una minuciosa inspección de cada embarcación y luego, de cada uno de los ejemplares, a cargo de especialistas en la materia. Como eje de este gobierno, la transparencia del evento, con transmisión en vivo y a cargo de profesionales es para nosotros muy importante".

Los 10 ganadores

1-Martín Jurela - Junín - 42,6 cm. y 637,4 gramos $350000

2-Carlos Alberto Ruiz-Junín - 42.1 cm. y 590.5 gramos $150000

3-Renzo Bucci - Junín - 38.6 cm y 399.2 gramos $100000

4-Alberto Rojas - Junín - 38.4 cm y 452.4 gramos $50000

5-Javier Eduardo - Granada - 38 cm 431.9 gramos $40000

6-Leonardo Pedernera - Junín - 36.3 cm y 408,9 gramos $30000

7-Federico Tintirelli - Junín - 35.7 cm y 360.5 gramos $25000

8-Sergio Maximiliano Del Papa - Ascensión - 35.1 cm y 332.5 gramos $20000

9-Damian Ezequiel Tintorelli - Junín - 35 cm y 364.6 gramos $15000

10-Cristian Walton - Junín - 35 cm y 358.5 gramos $10000

Torneo de Costa, organizado por Pesquero Cesolari

1- Juan Pablo Bruno - Junín - 36.8 cm y 290 gramos

2- Carlos Bornie - Junín - 33 cm y 230 gramos

3-Pablo Usher - Vicente López - 32.2 cm y 210 gramos

Torneo de pesca en kayak - organizado por el Club Náutico

1-Sebastián Conti - Junín - 36 cm

2-Javier Carrizo Cabellos - Los Toldos - 28.9 cm

3-Fernando Reinchesammer - Junín - 28.5 cm