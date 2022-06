Fue suspendida la tercera fecha del torneo Promocional 2022 de handball

Debido a la afectación de árbitros al campeonato Nacional que se está disputando actualmente cómo así también al torneo Selectivo que se juega en la provincia de San Luis fue postergada la tercera fecha del certamen Promocional 2022 de la Asociación de Balonmano del Norte (Asbalnor) que se iba a disputar hoy domingo en nuestra ciudad.

La competencia, en la que participan los equipos de primera división masculino y femenino del Club Rivadavia de Junín, quienes iban a ser locales en el gimnasio del complejo municipal “General San Martín”, será reprogramada, informó el profesor Gustavo Hernández, a cargo del handball rivadaviense.

Los elencos albiclestes iban a enfrentar a sus pares de San Nicolás, Baradero, Colón y General Lagos (Santa Fe) y estos serán los encuentros previstos, que se jugarán en fecha a conformarse:

Rivadavia "B" vs. Belgrano de San Nicolás; Rivadavia de Junín "A" vs. El Fortín de Colón; Rivadavia "A" ante Rivadavia "B", en choque de locales; El Fortín de Colón frente a Huracán de Baradero; y Rivadavia de Junín vs. Libertad de General Lagos.



Campeonato de la Ajubal

Por otra parte, la dirigencia de la Asociación Juninense de Balonmano confirmó el calendario del torneo oficial 2022, que se disputará a partir del venidero mes de julio.

La primera fecha se disputará el domingo 10/7 en nuestra ciudad, siendo locales los equipos de Rivadavia de Junín.

La segunda se jugará el domingo 31 del venidero mes en General Pinto, siendo locales los equipos de Handball Pinto.

La tercera jornada volverá a tener a Junín como epicentro, con los equipos del Club Atlético Mariano Moreno local en condición de anfitriones.

La cuarta ronda de partidos se disputará en la ciudad de Salto Argentino el domingo 4 de septiembre, y tres semanas más tarde, el domingo 25/9, se jugará la quinta fecha en la localidad de 25 de Mayo.