Pareto se despidió sin medalla y entre lágrimas de emoción

La judoca Paula Pareto cerró su carrera deportiva olímpica sin poder defender la dorada de Río 2016 al caer en el repechaje por la medalla de bronce de la categoría -48 kilos, ante la portuguesa Catarina Costa, octava del ránking mundial.

La "Peque", disminuida por una lesión en el codo que había sufrido en cuartos de final, cayó por la mínima diferencia sobre el tatami, y luego estalló en lágrimas al fundirse en un abrazo con su histórica entrenadora Laura Martinel.

Es que en ese momento comprendió que, además de esfumarse la chance de conseguir una tercera medalla olímpica (bronce en Beijing 2008 y oro en Río 2016), se cerraba su carrera deportiva en el máximo torneo del deporte, a sus 35 años.

"No se dio, pero es deporte. La tristeza es parte de tantas alegrías. No me veía compitiendo en estos Juegos, pero creo que fui fiel a mis principios de dar todo, hasta la última gota. Estoy convencida que dejé todo, a nadie le gusta perder, ya lo analizaremos un poco más en frío y veremos que no está mal", explicó Pareto, en declaraciones a TyC Sports.