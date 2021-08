Sarmiento superó con holgura a Atlético Tucumán y se quedó con tres puntos claves en el Eva Perón

Sarmiento recuperó la confianza y anoche derrotó con contundencia a Atlético Tucumán, por 3 a 0, en el Estadio Eva Perón, por la séptima fecha del Torneo de la Liga Profesional. Con goles de Lautaro Montoya, Patricio Cucchi y Luciano Gondou, el Verde volvió al triunfo justo a tiempo, en la previa a enfrentar a Colón y River en menos de diez días, dos de las paradas más duras para el conjunto de Junín, en el calendario comprimido del campeonato de Primera División.

El equipo dirigido por Mario Sciacqua fue el dominador del encuentro, desde el primero al último minuto, y mereció irse al descanso del entretiempo arriba en el marcador, pero la falta de puntería a la hora de la definición y las intervenciones del experimentado arquero Christian Lucchetti demoraron una victoria parcial que, en los hechos, había sido justificada ya desde la primera mitad del juego.

Antes de los 5, Sarmiento encontró la primera conexión por izquierda, con Gabriel Alanís, Gervasio Núñez y el lateral Lautaro Montoya, que llegó hasta la raya, envió el centro al punto de penal y el delantero Patricio Cucchi, que reapareció como titular, se elevó para cabecear, pero envió el balón al techo del arco de Lucchetti.

Disconforme con la falta de intensidad de sus dirigidos en la marca, el DT Omar De Felippe reclamaba más movimiento a la línea de volantes, para intentar recuperar la pelota. Pero el Verde seguía fino en las asociaciones. Por derecha, comenzó a crecer la figura de Mainero, uno de los mejores del primer tiempo, que a los 10 sorprendió por su banda, superó en el uno a uno a Risso Patrón y habilitó a Alanís por el segundo palo, que se lo perdió de zurda, desviando el balón lejos del palo izquierdo.

Un minuto después, volvió a tenerla Sarmiento, a la salida de un tiro de esquina: Julián Chicco envió un balón largo al área, Núñez recibió sin marca y tras centrar hacia atrás, el defensor Nicolás Bazzana, que había subido a buscar el córner de cabeza, no pudo conectarla con los pies.

Sarmiento era más, pero no concretaba. Cuando nada hacía pensar que Tucumán podría inquietar, llegó un centro desde la derecha, Heredia cabeceó para buscar la segunda jugada y Acosta entró por el segundo palo, para definir por arriba de Vicentini, y forzar el cierre sobre la línea de Braian Salvareschi, cuando parecía que el gol era inevitable.

Fue una llamada de atención para el Verde, que advertía que podría pagar caro la falta de contundencia en el arco del Decano.

A los 32, volvió a tenerla Mainero, tras una presión sobre el marcador central Osores, pero después no pudo en el mano a mano contra el arquero Lucchetti. Cinco minutos después, volvió a avisar el Decano, con un pase de Erbes desde mitad de cancha a Heredia, que apareció a españdas de los dos centrales, y definió por arriba del travesaño, ante la salida de Vicentini.

En la última del primer tiempo, Cucchi volvió a tenerla de cabeza, tras un nuevo centro de Alanís, pero el remate volvió a perderse por encima del travesaño de Lucchetti.

Para el complemento, Sciacqua envió a la cancha a Yaír Arismendi por Alanís y el cambio de piezas terminaría siendo clave. En la primera jugada, el ex jugador de Estudiantes de Río Cuarto fue a buscar un pase de primera al vacío de Cucchi, le ganó en el cuerpo a cuerpo al lateral derecho Ortiz y envió el centro al medio, Lucchetti rechazó corto al medio y Lautaro Montoya la empujó de zurda al gol, para abrir el tanteador.

El equipo visitante sintió el impacto y comenzó a perder claridad en ataque. Un remate de Acosta de media distancia, que pasó varios metros por arriba del arco de Vicentini, fue casi la única aproximación de los tucumanos en el segundo tiempo.

A los 15, otra corrida de Arismendi por izquierda, tras un pase de Jonatan Torres, comenzó a sentenciar la historia. Remató de zurda entrando al área, no llegó a cortar Lucchetti y Cucchi empujó al gol entrando por el segundo palo.

Así, Sarmiento ya justificaba en los números lo que había mostrado en el juego. Con dos goles de margen, Sciacqua decidió reforzar la defensa y envió a la cancha a Federico Mancinelli, para jugar de líbero en una línea de 5 y así ensayar la variante táctica.

De una acción defensiva, llegaría el tercero del Verde. Arismendi despejó largo desde el área propia y la pelota cayó al ingresado Luciano Gondou. El talentoso delantero santafesino aguantó la pelota de espaldas en tres cuartos de cancha, descargó para Gabriel Graciani, otro de los que había entrado en el complemento, y cortó hacia el área. El volante derecho tiró el centro pasado y Gondou entró por la espalda de Vergini para rematar de zurda y doblegar a Lucchetti.

Así, el conjunto juninense liquidó el pleito. No hubo tiempo para más. El árbitro Baliño decretó el final. Fue un triunfo merecido para Sarmiento, que se dio una inyección anímica justo cuando más lo necesitaba. A días de viajar a Santa Fe, para enfrentar al campeón del fútbol argentino, Colón de Santa Fe, el próximo martes, en la antesala de un nuevo compromiso de local, ante River, para clausurar el mes.

Las claves del triunfo del Verde

La llegada de los goles: la falta de gol había sido uno de los déficits de Sarmiento en las primeras cuatro fechas, en las que apenas marcó un tanto. En las últimas tres jornadas, lleva anotados seis.

El ingreso de Arismendi: el cambio de Yair Arismendi por Gabriel Alanís terminó dándole rédito al planteo de Mario Sciacqua.

La falta de intensidad del rival: el DT de Atlético Tucumán, Omar De Felippe, reclamó en el primer tiempo a sus jugadores mayor intensidad en defensa. El Decano nunca pudo encontrarle el ritmo al partido.