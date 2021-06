E-Sports: una tendencia que crece en el mundo y se abre camino en Junín

Los deportes electrónicos o e-sports vienen abriéndose paso desde hace largo tiempo en el mundo de los videojuegos. De la mano del avance de la tecnología y la creciente popularidad, se fueron consolidando las competencias de nivel profesional, al ritmo de la expansión de una industria que prácticamente no conoce de límites geográficos ni espaciales.

La pandemia del COVID-19 no necesariamente aceleró el crecimiento del mundo de los e-sports, pero sí ha despertado el interés nuevas audiencias, ante la interrupción de la oferta de eventos deportivos o competiciones presenciales.

Pero ya desde antes de la crisis sanitaria, en Junín, como en todo el mundo, comenzaron a destacarse algunos gamers, a tal punto que llegaron a formar parte de acontecimientos provinciales, nacionales e internacionales del más alto nivel.

Entre los juegos más conocidos aparecen el League of Legends, Counter-Strike Global Offensive, Clash Royale, FIFA y Call of Duty. Se estima que unas 200 millones de personas en el mundo juegan activamente. En su alcance global, el universo de los e-sport ha sabido penetrar en los últimos años en Argentina y, aún más, en la Provincia de Buenos Aires, al incorporarse en el listado de las disciplinas de los Juegos Bonaerenses.

Uno de los jóvenes jugadores más exitosos de Junín es Santiago Giagante, quien logró medallas y actuaciones destacadas en las tres ediciones de la competencia organizada por la Provincia en las que participó.

Alejado ya desde este año de las ligas electrónicas, sin embargo, destaca aquella etapa como una de las más importantes de su vida. "Estuve compitiendo a nivel profesional durante bastante tiempo, incluso viajé a muchos lugares del país gracias al e-sports, y también lo hice a distancia. Gané mi primera medalla en los Juegos Bonaerenses en 2018, volví a ganar en 2019 y en 2020 salí tercero", recordó, en diálogo con Democracia.

Durante su período como gamer activo, Giagante compitió en ligas argentinas e internacionales, tanto en modalidad individual como en equipos. Las cualidades distintivas del espacio virtual favorecieron su proyección a escala mundial de la mano de los e-sports.

"Tuve la posibilidad de formar parte de equipos internacionales, algo que es difícil de conseguir. Los juegos virtuales son una comunidad y la mayor parte de la movida está en Twitter. Ahí te vas dando a conocer, logrando de a poco un nombre y haciéndote de abajo", explicó.



La creciente profesionalización del mundo del deporte electrónico obliga a los jugadores del alto nivel a prepararse de manera dedicada para la competición. "Es un proceso que, como tal, lleva su tiempo. Al principio, demanda muchas horas comenzar a entender el juego y una vez que estás en nivel competitivo, te empiezan a contactar de distintos equipos que ya cuentan con personas que ayudan a prepararse, un coach propiamente dicho. Una de las ventajas del e-sport es que, el hecho de ser un fenómeno mundial y virtual, hay disponibilidad para jugar partidas durante todo el día", detalló Giagante, que logró colgarse la medalla dorada de los Juegos Bonaerenses en el Clash Royale, uno de los juegos de estrategia más conocidos.

Aunque el presente lo encuentra distanciado de la actividad del e-sports, el joven medallista considera que se trata de un campo amplias perspectivas de crecimiento de cara al futuro.

"Creo que el boom ya venía de antes de la pandemia, pero sí es cierto que durante la crisis, mucha más gente que no conocía esta actividad, comenzó a interesarse. Quizás en un momento en el que todo estaba detenido, se veían anuncios en las redes sociales sobre transmisiones de videojuegos y muchos usuarios se metieron a mirar. Creo que el verdadero boom se va a ver el día de mañana y los e-sports van a atraer a muchísimos más chicos", vaticinó Giagante, a la vez que dejó su reflexión sobre las vivencias de su días más activos en el mundo de los videojuegos.

"Principalmente, me dejó muchas amistades y la posibilidad de viajar por muchos lugares del país. Momentos increíbles, como, por ejemplo, hablar durante mucho tiempo a través de internet con gente vinculada al e-sports y después viajar a una competencia y encontrarnos en el mundo real. Pero, sobre todo, me quedo con la oportunidad que me dio de recorrer el país, ir a Mendoza, Mar del Plata, Santa Fe, Buenos Aires. Es una etapa que disfruté mucho", reflexionó.

Pasión Verde, en modo virtual

En el Club Atlético Sarmiento, mientras el equipo de Primera División lucha por consolidarse en la Liga Profesional y el plantel de Reserva se encuentra a un paso de lograr el título de la división, el representativo del Verde en e-sports, con bajo perfil, también pelea el campeonato de FIFA 2021.

En el fútbol electrónico, la simulación se asemeja en varios aspectos con la realidad: el plantel compuesto por unos 24 gamers entrena cada semana para intentar clasificar al Reducido de la liga IESA Argentina.

Para ello, según detalló el coordinador de e-sports de la institución, Joaquín Madera, el equipo sortear con éxito las tres fechas restantes de la fase regular, que se disputarán mañana. "La Liga se juega los martes y jueves, dos fechas por día, una a las 23 y otra a las 23.30. Pero, en este caso, como faltan solamente tres, se van a jugar todas el mismo día", precisó.

Madera también resaltó, en comunicación con Democracia, que con 31 puntos, Sarmiento se ubica a cuatro puntos del líder de la tabla, San Martín de Burzaco, y estaría clasificando a la instancia final. "Es una competencia exigente y los chicos se conectan a entrenar y jugar partidos amistosos, los días que no hay liga", señaló.

La modalidad del juego reviste una complejidad tal que es poco probable que un equipo que participa en la liga de IESA pueda funcionar sin entrenamiento. "Cada usuario controla a un solo jugador, entonces hay once jugadores en el equipo virtual y, al igual que en un equipo real, se deben preparar para poder jugar como equipo de e-sports", explicó.

El nivel de competencia también exige la renovación y oxigenación del plantel. Por ello, para el miércoles está convocada una nueva prueba de jugadores, como ocurre cada en cada tramo final de campeonato.

El anuncio está publicado en las redes sociales de "Sarmiento e-Sports" y convocan a jugadores que se destaquen por su "seriedad y compromiso" con el equipo y "experiencia en Primera o Segunda división de IESA".

Como en Junín, en todas partes del mundo las competiciones e-sports avanzan hacia una profesionalización cada vez más marcada, al ritmo del vértigo de la tecnología y en un contexto sanitario en el que la presencialidad de las actividades cotidianas cede terreno a un mundo virtual que se esfuerza de manera creciente por imitar y, por momento, sobrepasar a la realidad.