En el Club Junín, los chicos continúan disfrutando de la colonia de verano

Con cientos de chicos que asisten cada día a sus instalaciones, el Club Junín continúa con las actividades de la colonia de verano, que iniciaron el pasado 14 de diciembre y continuarán hasta el 26 de febrero, de lunes a viernes, si la situación sanitaria lo permite.

En diálogo con Democracia, el profesor Franco Anselmo Krivocapich, coordinador del turno tarde de la colonia, brindó detalles sobre cómo se organizó la temporada, en base a las recomendaciones y protocolos de salud, destinados a evitar contagios de Covid-19.

"Venimos bien hasta ahora, sin casos positivos ni contactos estrechos de casos. Todo se fue dando muy rápido, desde que nos comunicaron la habilitación para el funcionamiento de la colonia hasta que organizamos las inscripciones. Arrancamos con 56 chicos en el turno tarde y se fueron sumando algunos más con el correr de los días, así que hoy estamos en 74 pibes", comentó el profesor.



Con respecto a los protocolos sanitarios, Krivocapich recordó que fueron acordados con la Municipalidad y se estableció que los chicos fueran organizados en grupos de 15, con turnos de ingreso al predio. "El uso de barbijo es obligatorio, tanto para la entrada como salida, y para permanecer en el grupo, si es que la actividad que realizan no demanda demasiada capacidad pulmonar. Si están realizando algún juego en el que tienen que correr, por ejemplo se lo pueden sacar", precisó.

"La idea es no mezclar a los grupos, porque si llegáramos a tener un caso positivo, se tiene que aislar al grupo completo y si hubo contacto con otro grupo, también se lo tiene que aislar", explicó, a la vez que contó que, en el turno tarde, actualmente asisten seis grupos, que realizan actividades recreativas, dentro del agua y fuera.

"También nos aseguramos de que a cada chico se le tome la temperatura al ingresar y se coloque alcohol en gel. Una vez que se cumple con esos pasos, cada grupo toma su rumbo y tiene su sector, para no mezclarse. La utilización del barbijo es fundamental y tratamos de que no se nos pase por alto", insistió.

Sin jornadas especiales

Por otro lado, el coordinador recordó que, a raíz de la crisis sanitaria, hasta el momento no se podrán realizar las actividades especiales que son habituales en cada temporada, como las muestras para los padres -en las que los chicos exhiben a sus familias los aprendizajes logrados- o campamentos.