Ricardo Rosetti expresó: "Sigo tratando de cambiar la historia, pero no es fácil"

Ricardo Rosetti viene trabajando con mucha dedicación y ganas, desde hace algunos años y junto con un grupo de colaboradores, para mantener vigente al Junín Moto Club, señera entidad local de esta actividad motor que se ha quedado sin su predio en el Parque Natural Laguna de Gómez pero que está construyendo -con muchísimo esfuerzo- su nuevo recinto, no muy lejos de allí, en el camino al Balneario Municipal, entre la pista de Quad y el Club de Planeadores de nuestra ciudad.

Rosetti comenzó diciendo al referirse al JMC que "es como el patio de mi casa, es algo que vi nacer, que crie y estoy tratando de seguir dándole de comer, para que pueda seguir creciendo y manteniéndose vivo. Pero con esta pandemia, somos una más del resto de las entidades perjudicadas".

Añadió: "El motociclismo hace dos años que se quedó sin pista, sin Club y sin lugar en Junín, porque en noviembre de 2018 pudimos hacer la última competencia de un campeonato nuestro. Por algunos meses siguieron girando algunos pilotos pero, hoy, ya no existe más el `Rolando Nardi´ en el Parque Natural. sus tierras no son las de antes, está el circuito cortado al medio por un canal y en los últimos días terminaron la demolición de las ampliaciones que habíamos hecho nosotros, una nueva cantina y nuevos baños, se llevaron hasta los escombros de allí".

"En estos días le entrego todo al municipio y el Club nuevo, hoy por hoy, no está, los chicos no tienen dónde girar. Un fin de semana lo hicieron en un campo del barrio `Los Almendros´, donde habían armado una pistita, pero los sacaron, así que por el momento, motos y karting no tienen lugar para practicar, girar, correr", completó.

Le expresó a Sergio Gabriel, del programa radial "Deportes en Acción" de F.M. Metrópoli: "Yo estoy trabajando para hacer un óvalo en las siete hectáreas que nos dieron linderas el Club de Planeadores, pero tiene un pozo al medio, un bajo, así mismo lo llaman en el Club de Planeadores". amplió conceptos manifestando: "Hubo que hacer un gran movimiento de tierra, desde el municipio nos ayudaron con personal y máquinas, pero algunas otras que se precisan (maquinaria) no las tienen, así que hay que rentarlas y eso lleva muchos gastos y tiempo. Es más facil hacer una pista en un campo y darse el gusto entre cuatro o cinco pilotos, sin dudas. También el karting y los numerosos pilotos que nos representan no tienen lugar para entrenar, se perdió todo eso por el momento".

Tomarlo como un negocio

Sobre la entidad que preside, Rosetti reconoció que "el Junín Moto Club ha tenido altos y bajos en su historia y últimamente hubo que tomar los campeonatos como un negocio, no solo un lugar para ir a correr, a dar algunas vueltas".

Agregó: "Hay muchas cosas legales que afrontar, como habilitaciones, seguros por accidentes, porque es un deporte de alto riesgo por los accidentes, no es fácil manejar todo en lo que respecta a la parte legal. También con el `Operativo Sol´, que reconozco está muy bien por seguridad de la gente que se implemente todos los años, muchos pilotos no querían ya venir a correr a Junín y lamentablemente, como pasa en todos los deportes, no se acerca mucha gente a colaborar y repito, si no se lo maneja como un negocio, no funciona".

"El Junín Moto Club no es ajeno a eso y además, se quedó sin su lugar en el Balneario, que es casi un barrio privado, algo que me parece que está bien para la ciudad. Pero reitero que con el `Operativo Sol´ bajó mucho el número de corredores, porque no todos están en regla en cuanto a lo que se les pide, como la Verificación Técnica Vehicular. tienen algún seguro atrasado, alguna patente que se adeuda y, por eso, no podían ingresar al Parque Natural, con lo cual el `negocio´ de hacer una carrera quedó de lado, relegado".

"Es entendible que cada uno defienda su posición, y anteriores dirigentes del JMC no se dieron cuenta de salir antes del Parque, de cambiar de escenario sabiendo que se iba a hacer casi un barrio privado, como es ahora. Mi historia en el Club lleva seis años, sigo tratando de cambiar la historia, pero no es fácil", argumentó el titular de la directiva.

Amplió conceptos diciendo: "Trabajé los últimos dos años cortando los pastos que poblaban todo el lugar, arreglando cosas, lo `resucitamos´ al circuito `Rolando Nardi´ junto con 14/15 chicos que me dieron una mano, trabajando sin cesar, juntando plata y -además- hicimos 27 carreras. Se cambió la historia del Club, se capitalizó, tenemos de todo en lo que es maquinarias (tractores, camiones, disco, bordeadoras, grupo electrógeno, equipo de sonido) para sostenernos solos, todo lo que se precisa, pero aún no tenemos el lugar, el espacio físico y el que nos dieron a cambio genera mucha inversión".

"Por ejemplo, sale más de 4.500 pesos rentar una retro excavadora con oruga, por hora de trabajo, y los movimientos de tierra que aún debemos hacer llevarán varias horas, cosa que ya hicimos anteriormente y gastamos unos 200.000 pesos hace tres años, en plata de esa época", finalizó el dirigente.

Será "un lugar espectacular, con gran futuro"

Sobre el nuevo predio, Ricardo dijo: "Son siete hectáreas, es un lugar espectacular, con gran futuro. Una vidriera potencial que será impresionante, con el kartódromo y el óvalo para las motos que haremos. Va actualmente gente a ayudarnos, nos han dado y seguirán dando una gran mano junto con algunas empresas que están interesadas y apoyan para que esto del nuevo circuito se lleve a cabo. La pandemia, en cierta forma, hizo que mucha gente se vaya a otros lados a practicar, a otros óvalos, como Chivilcoy, 25 de Mayo, Salto, Bragado, especialmente corredores de karting, que no tienen un kartódromo en Junín".

Amplió: "Es una locura, una hazaña, me dicen muchos sobre lo que quiero hacer, dicen que estoy loco, pero cuando esté todo listo, van a ir todos a querer girar. El óvalo debe tener cierta altura para que no se inunde, tiene que ser con caída, y lamentablemente nos tocó un pedazo de tierra que hubo que rellenar, por eso el atraso. Hubo que poner cientos de camionadas de tierra (unas cuatro mil), que movió el municipio, más otras 980 camionadas con tierra que sacamos de la limpieza del camino que lleva a la Laguna, y ese movimiento sale muchos pesos en cuanto a costos".

Finalmente, se esperanzó al señalar que: "Ya estamos en la etapa final, no falta mucho para que vuelva el rugir de las motos, resta el último tironcito, que a veces es el que más cuesta. Por suerte, siempre nos apoya el periodismo y el municipio, a través de Claudio Yópolo desde la Dirección de Deportes, pese a que éramos un club casi `muerto´, con dos años parados, pero siempre nos hicieron parte. A toda la gente le pido que nos tengan fe, que ya lo vamos a terminar", completó Ricardo Rosetti.